Slovan túži po obhajobe. Sekulič: Ružomberok je nepríjemný súper

Víťaz Slovnaft Cupu si zaistí miestenku v predkole Európskej ligy UEFA.

30. apr 2018 o 16:30 (aktualizované 30. apr 2018 o 17:25) TASR

TRNAVA. Vyhrať Slovenský pohár túžia futbalisti bratislavského Slovana, aby aspoň čiastočne zachránili sezónu, v ktorej pravdepodobne opäť nedosiahnu na majstrovský titul.

Hráči Slovana sa v utorkovom finále Slovnaft Cupu 2017/2018 stretnú v Trnave s MFK Ružomberok, a ak sa im podarí vyhrať, obhája trofej z minulej sezóny.

Vtedy v NTC Poprad zdolali druholigovú Skalicu bez problémov 3:0.

Ševela: Čaká nás ťažký súper

Slovan sa na pohárové finále naladil sobotným víťazstvom 2:1 nad fortunaligovým lídrom Spartakom Trnava, na ktorý však tri kolá pred koncom ročníka stráca osem bodov.

Finále Slovnaft Cupu utorok 1. mája o 17.25 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave: ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok /rozhodujú: P. Hrčka - D. Hrčka, Ádám/

Zisk titulu by sa za týchto okolností rovnal zázraku, pohár je na dosah.

"Všetci hráči budú stopercentne pripravení. Je výborné, že mám konkurenciu v tíme, o to ľahšie sa mi tvorí základná zostava.

Pred dvoma rokmi bol Slovan smutný, ja som bol vtedy na opačnej strane barikády ako kouč Trenčína. Momentálne som tréner Slovana a urobím maximum pre to, aby sme zdvihli nad hlavu trofej.

Čaká nás však ťažký súper, ktorý má rovnaký cieľ. Pôjdeme do toho s plnou vervou. Bojovať o túto krásnu trofej je pre mňa česť," povedal na pondelkovej tlačovej konferencii tréner Slovana Martin Ševela.

Sekulič: Musíme byť opatrní a motivovaní

Boris Sekulič vynechal pre zranenie predošlé dva ligové zápasy, na finále pohára by však mal byť kapitán Slovana pripravený:

"Mal som problémy uplynulé 3-4 týždne. Už som však začal trénovať a na zajtra som pripravený. Ružomberok je pre nás tradične veľmi nepríjemný súper, proti nám sa vie namotivovať.

Dúfam, že sme sa dobre pripravili. Pred mesiacom sme sa s Ružomberkom doma natrápili, musíme byť preto opatrní a motivovaní," povedal Sekulič.

Ružomberok sa vo finále SP predstaví po dvanástich rokoch.

Hrnčár považuje za favorita Slovan

V sezóne 2005/2006 zdvihol trofej nad hlavu po tom, ako v jedenástkovom rozstrele zdolal trnavský Spartak 4:3 po predošlom bezgólovom priebehu.

"V kabíne som jediný, kto má skúsenosť z finále pohára. Je to pre nás veľký a veľmi zaujímavý zápas. Berieme ho veľmi prestížne. Vtedy som mal 20 rokov a bol to vynikajúci zážitok.

Bolo by super, keby sa nám zajtra podarilo tento úspech zopakovať. Slabší výkon na Slovan stačiť nebude. Dúfam, že aj v hľadisku budeme mať prevahu," uviedol kapitán MFK Ján Maslo.

Kormidelník Ružomberka Norbert Hrnčár považuje Slovan za favorita finále, ale zbrane vopred neskladá.

"Vieme o kvalite Slovana, ale tri naše tohtosezónne prehry s ním boli vždy tesné. Spravíme maximum pre to, aby sme to vo finále otočili na našu stranu.

Vieme, o čo sa hrá a s kým máme do činenia, no keď už sme sa dostali do finále cez úradujúceho majstra, neradi by sme sa zastavili po vrcholom a zdolali aj obhajcu pohára."

Víťaz si zaistí miestenku v predkole Európskej ligy

Zápas Slovan - Ružomberok, ktorý z pozície hlavného rozhodcu povedie Patrik Hrčka, má na Štadióne Antona Malatinského výkop v utorok 1. mája o 17.25 h.

Jeho víťaz si zaistí miestenku v predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019 a okrem toho sa 29. júna predstaví v zápase o Československý Superpohár, ktorý sa po vlaňajšej premiére v Uherskom Hradišti uskutoční tento rok na Slovensku.

Podľa reglementu súťaže sa v prípade nerozhodného výsledku po riadnom hracom čase predlžuje 2x15 minút. Ak sa ani tam nerozhodne (hrá sa celé predĺženie), nasleduje rozstrel z 11 m.

Víťaz získa titul "Víťaz Slovenského pohára" a stane sa držiteľom putovného pohára. Zinkasuje tiež finančnú prémiu 50-tisíc eur. Zdolaný finalista si prilepší o 20-tisíc eur.