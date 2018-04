Slovákov čakajú dva vrcholy. V nominácii sa objavilo viacero nováčikov

Slovenských volejbalistov čaká v príprave trojzápas s Českom.

30. apr 2018 o 16:35 SITA

BRATISLAVA. Bez viacerých opôr a s viacerými nováčikmi vstúpi slovenská mužská volejbalová reprezentácia pod vedením trénera Andreja Kravárika do sezóny 2018.

Tréner SR v nedeľu oznámil širšiu 16-člennú nomináciu na tohtoročnú Zlatú európsku ligu (Golden European League). Prípravu na prvú časť sezóny odštartujú Slováci v utorok v Púchove.

Slovenských volejbalistov počas nasledujúcich deviatich mesiacov čakajú dva vrcholy.

Komplikácie s nomináciou

Na septembrové MS do Talianska a Bulharska (9. - 30. 9.) neprenikli, predstavia sa však v kvalifikácii o postup na budúcoročné ME a tiež sú súčasťou Zlatej európskej ligy.

V širšom výbere je päť reprezentačných nováčikov - nahrávač Martin Jančura, smečiar Jakub Ihnát, blokári Jakub Kováč a Eduard Pizur a univerzál Patrik Lamanec.

Zo zdravotných a osobných dôvodov v tíme chýbajú nahrávači Juraj Zaťko a Daniel Končal, blokári Peter Ondrovič, Šimon Krajčovič a Marek Ludha, univerzáli Milan Bencz a Filip Gavenda aj smečiari Marcel Lux a Tomáš Halanda, pozvánku do reprezentácie odmietli libero Ľuboš Nemec aj univerzál Miloš Horník.

Program slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie v prvej časti sezóny 2018: PRÍPRAVA: 1. mája: začiatok prípravy v Púchove 9. - 11. mája: tri medzištátne prípravné zápasy Slovensko - Česko (Púchov) ZLATÁ EURÓPSKA LIGA 2018: 19. mája: Slovensko - Estónsko 23. mája: Slovensko - Švédsko 26. mája: Belgicko - Slovensko 30. mája: Slovensko - Belgicko 2. júna: Švédsko - Slovensko 6. júna: Estónsko - Slovensko --------------------------------- 13. - 14. júna: Final Four

"Na jednej strane, je veľká škoda, že niektorí chalani, ktorí sú do mužstva zapracovaní, sa v európskej lige neobjavia zo zdravotných, osobných či študijných problémov. Na strane druhej, som rád, že chalanov doplnia hráči, ktorí sú perspektívni, mladí, naša budúcnosť.

Myslím si, že pri hráčoch ako Kohút, Paták, Kriško zapadnú do kolektívu a majú sa na čo tešiť. Otvára sa im volejbalová brána do budúcnosti, treba to využiť hneď v prvom okamihu," povedal Kravárik pre agentúru SITA a pokračoval:

"Chceli sme poskladať to najlepšie, čo Slovensko ponúka, taký však je život - prináša aj zranenia, osobné i študijné komplikácie. Treba sa s tým vyrovnať."

Desať legionárov

Kouč Slovákov nemá problém s odôvodnenými absenciami, od hráčov však vyžaduje rešpekt a vzťah založený na úprimnosti:

"Ak hráči, ktorí nahlásili problémy, majú za lubom niečo iné, neskôr to vyjde najavo a nebudem s nimi v budúcnosti rátať. Po minulej sezóne sme stanovili jasné pravidlá. Nedával som nikomu na výber, kedy chce a kedy nechce byť v reprezentácii.

Chcem však hráčov, ktorí môžu absolvovať program bez problémov. Myslím si, že teraz ide o vážne dôvody, zranenia a podobne. Šimona Krajčoviča, napríklad, odstavili študijné dôvody, nedalo sa to spraviť inak. Určite v reprezentácii nechceme nikomu ublížiť."

V aktuálnom výbere je desať legionárov a šesť hráčov zo slovenskej extraligy.

"Asi to tak má byť. Nebudeme si klamať, hráči, ktorí sú v zahraničí, či už v českej lige alebo lepších súťažiach, sú hlavným zdrojom reprezentácie. Myslím si, že ak je legionárov viac, je to na prospech veci.

Hráči zo slovenskej ligy sa majú od koho učiť. Má to svoj vývoj," podotkol 46-ročný tréner.

Trojzápas s Českom

Zaujímavosťou je, že extraligoví medailisti (Prievidza, Nitra, Svidník) dodali do výberu iba jedného hráča, zostávajúci piati zo slovenskej extraligy sú z Košíc (3), Prešova (1) a Myjavy (1).

"Z elitných troch klubov by sa v reprezentácii malo objaviť viac hráčov. Zaťko by mal byť súčasťou tímu v kvalifikácii ME, teraz z vážnych rodinných dôvodov nemohol prísť. Miloš Horník reprezentáciu odmietol, má vážne dôvody.

Ľuboš Nemec tiež, je to veľká škoda, dal na túto sezónu prednosť plážovému volejbalu. Mohlo to vyzerať inak," skonštatoval Kravárik a na margo utorkového zrazu doplnil:

"Rado Prešinský sa ospravedlnil, že na zraz nepríde z klubových dôvodov, sú majstri českej ligy a majú nejaké povinnosti.

Naopak, príde Ondrovič, ktorý nie je v nominácii; má problémy s achilovkou, ktorá ho trápi niekoľko mesiacov. Pozrieme sa na neho. Je fajn, že prídu aj niektorí hráči, ktorí nie sú v nominácii; kolektív sa spoznáva."

Slováci si v príprave na európsku ligu trikrát zmerajú sily s Čechmi v Púchove (9. - 11. 5.).

Dvanásť tímov v Zlatej európskej lige

"Bolo potrebné zabezpečiť si súpera, ktorý nás preverí; Česko pre nás je ideálny protivník. Volili sme trojzápas, aby dostali šancu všetci hráči. Výber potom zúžime na 14 hráčov," uviedol Kravárik.

Európska volejbalová konfederácia (CEV) v decembri predstavila nový formát kontinentálnej súťaže reprezentačných družstiev mužov a žien - Zlatú, resp. Striebornú európsku ligu (Golden European League a Silver European League).

V mužskej Zlatej európskej lige sa predstaví dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej striebornej osem. Skupinová fáza odštartuje v druhej polovici mája, hrať sa bude systémom každý s každým doma aj vonku. Slováci v A-skupine nastúpia proti Belgičanom, Estóncom a Švédom.

Turnaj Final Four s účasťou štyroch najlepších družstiev (víťazi skupín plus najlepší z druhých priečok) je na programe 13. - 14. júna v českých Karlových Varoch.

Kravárik: Motivácia musí byť

"V prvom zápase európskej ligy doma proti Estónsku budeme bez Kriška, ktorý mi ešte pred žrebom nahlásil, že z osobných dôvodov v tomto termíne nebude k dispozícii, čo som, samozrejme, akceptoval.

Emo Kohút nám z osobných dôvodov bude chýbať v Belgicku, tiež ma o tom informoval ešte pred žrebom. Škoda, že v tých stretnutiach budú chýbať, no sme radi, že sú tu, sú to ťahúni.

Iní ich môžu zastúpiť, zrejme nie skúsenosťami, ale bojovnosťou," povedal pre SITA Kravárik a na margo cieľov doplnil:

"Myslím si - aj keď možno nie každý bude súhlasiť - že treba postaviť ciele možno aj vyššie než sú aktuálne možnosti družstva. Motivácia musí byť.

Je nezmysel povedať, že chceme zdolať Švédov a proti dvom súperom, ktorí sú od nich silnejší, sa o niečo pokúsime. Rozhodne chceme vyhrať všetky domáce zápasy, chceme vyhrať vo Švédsku. Musíme si dať čo najvyššie méty a pobiť sa o to."

V auguste čaká Slovákom kvalifikácia ME 2019

Po skončení Zlatej európskej ligy a niekoľkotýždňovej prestávke budú Slováci v auguste bojovať v kvalifikácii o postup na ME 2019, ktoré sa uskutočnia vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku.

Formát kvalifikácie prešiel úpravami, namiesto turnajov sa družstvá stretnú systémom každý s každým doma aj vonku. Úvodné štyri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v januári 2019.

Slováci, ktorí sú súčasťou ME nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kvalifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, Moldavska a Islandu.

Na šampionát preniknú víťazi skupín a kvinteto s najlepšou bilanciou z druhých priečok.