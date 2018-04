Cíger pomenoval problémy slovenského hokeja. Svet je oveľa ďalej, tvrdí

Zdeno Cíger pred šiestimi rokmi založil v Bratislave hokejovú akadémiu.

30. apr 2018 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Bývalý československý a slovenský hokejový reprezentant Zdeno Cíger sa z medailového úspechu tešil už v juniorskom veku.

V drese niekdajšej československej osemnástky vybojoval striebro na MS hráčov do 18 rokov a vo farbách bývalej dvadsiatky pomohol k bronzu na MS hráčov do 20 rokov.

Cíger pomáha vychovávať talenty

V tom období patril medzi najväčšie talenty československého hokeja. V sezóne 1988/1989 ho vyhlásili za najlepšieho nováčika bývalej spoločnej federálnej ligy.

V roku 1989 vo veku 19 rokov debutoval v A-mužstve ČSSR, s ktorým neskôr na MS vo Švédsku získal bronzovú medailu. O rok neskôr na MS vo Švajčiarsku si tretie miesto zopakoval.

V súčasnosti podobné talenty, ako bol on už v dorasteneckom a juniorskom veku, hoci už iba v slovenských pomeroch a podmienkach, pomáha vychovávať.

Pred šiestimi rokmi založil v Bratislave hokejovú akadémiu, ktorá nesie jeho meno. Založil hokejovú školu, ktorá pomáha malým adeptom hokeja z celého Slovenska kráčať v ústrety svojmu snu.

Cíger: Nové talenty hľadáme po celom Slovensku

"V akadémii sme mali vždy okolo dvadsať chalanov. Momentálne je to aj viac. Sú v nej chlapci z celého Slovenska. Nové talenty hľadáme po celom Slovensku.

Ja sa teším z toho, že každý deň mi niekto zavolá, či by nemohol prísť trénovať k nám. Aj vďaka týmto ľuďom sa už dostávame trošku do vyšších čísel,“ uviedol Cíger, ktorého teší najmä to, že jeho zverenci sa už dokázali presadiť aj do slovenských mládežníckych hokejových výberov.

"Treba aj o tom hovoriť. My sme začali pred šiestimi rokmi. Posledné dva roky máme v akadémii už osem chlapcov, ktorí sa dostali do reprezentačných mládežníckych výberov do 15, resp. do 16 rokov.

A šiesti z nich sú vlastne chlapci, ktorí s nami v akadémii pred tými šiestimi rokmi začínali. Dokonca sa naučili hrať hokej aj na umelej ploche, ktorú máme k dispozícii. Sú to také veci, ktoré ma tešia, ktoré sú navyše.

Lebo nájsť dnes niekde nejaké ihrisko a zdokonaľovať sa na ňom je veľmi ťažké. Také voľné plochy dnes neexistujú. Voľakedy, keď sme my boli malí chlapci, to bolo iné," skonštatoval bývalý československý a slovenský reprezentačný útočník, ktorý pri výchove hokejovej mlade využíva aj skúsenosti z viacročného pôsobenia v NHL.

Cíger: Nie je to iba o hokeji

"Areál na Drieňovej, ktorý sme vybudovali a máme k dispozícii, nám pomáha udržiavať aj podpora od projektu Stars for Stars. Aby sme to celé vytvorili, a najmä, aby sme to uživili, tak na to treba nejakú podporu.

Bez nej sa to robiť nedá. Sme veľmi vďační, že sme v tomto celoslovenskom projekte na podporu talentovanej mládeže našli pochopenie i pomoc," zdôraznil Zdeno Cíger, ktorý sa malým hokejistom venuje prakticky každý deň.

“ Deti sa vlastne u nás učia samostatnosti. Aj keď možno nebudú z nich v budúcnosti nejakí veľkí hokejisti, podľa mňa skúsenosti, ktoré nadobudnú v našej akadémii, im veľa dajú aj do bežného života. „ Zdeno Cíger

"Mnohokrát je to veľmi náročné, najmä časovo. Máme dve kategórie hráčov, ktorí okrem tréningov hrajú svoje zápasy. Sme s nimi každý deň, počas víkendov absolvujeme stretnutia. Máme dve kategórie kadetov, dorastencov, musíme byť s nimi.

Sme iba dvaja tréneri. Takže s tými deťmi sme stále. Podľa mňa je to veľká výhoda, lebo vlastne máme nad nimi kontrolu. Sledujeme ich. Riešime veci, ktoré sú aj mimo hokeja. Nie je to iba o hokeji. Je to aj výchova, prevencia do budúcnosti," skonštatoval účastník deviatich svetových šampionátov, na ktorých si vybojoval dve bronzové medaily v drese ČSSR (1989, 1990) a jednu v roku 2003 v slovenských farbách.

Učí deti samostatnosti

Zdeno Cíger ďalej zdôraznil, že členov svojej hokejovej akadémie učí disciplíne, poriadku, hygiene. Musia si napríklad sami upratovať. Ich tréneri ich učia žiť v kolektíve.

"Tie deti sa vlastne u nás učia samostatnosti. Aj keď možno nebudú z nich v budúcnosti nejakí veľkí hokejisti, podľa mňa skúsenosti, ktoré nadobudnú v našej akadémii, im veľa dajú aj do bežného života.

A keď nám niekoľko hráčov ´vyletí z hniezda´ a pristane pri nejakom veľkom hokeji, tak sa budeme tešiť,“ tvrdí 48-ročný rodák z Martina, ktorý v Turci ešte zažil trénerov, ktorí vyšli z voľakedy uznávanej československej hokejovej školy.

Je odchovancom hokejového hnutia, ktoré riadilo aj tréningové strediská mládeže pri kluboch. Dnes však v tejto oblasti má slovenský hokej veľké resty.

Priznal to aj Cíger, ktorý v drese Slovana Bratislava získal šesť majstrovských titulov, z toho dva ako hlavný tréner.

Problémy slovenského hokeja

"Stále sa hľadáme. Potrebujeme vo výchove mládeže utvoriť vhodné podmienky. Lebo v tejto oblasti nám vlak už ušiel. Svet je oveľa ďalej. Na tomto my stále horíme. To je problém nášho hokeja. Dá sa robiť. Aj hráči by sa našli, chlapci chcú hrať hokej.

Ale s tou podporou je to už slabšie. Nemáme dostatok klzísk, nemáme dosť ľadových plôch. To sú veci, ktoré nás už roky brzdia,“ pripomenul Martinčan, ktorý svoju budúcnosť spojil práve s výchovou budúcej generácie ligových hráčov, resp. novej generácie slovenských hokejových reprezentantov.

"Pokiaľ ide o tréningy, nemáme medzi chlapcami vypestovanú prirodzenú konkurenciu a súťaživosť. Chýba im väčšia dravosť. Nedokážu do toho, čo robia, dať viac srdca, nasadenia, bojovnosti.

To tiež súvisí s tými slabšími podmienkami. Ak chceme byť úspešní, musíme dostať podporu od štátu, bojovať za podporu mládeže. Tak ako je to v niektorých vyspelých hokejových krajinách.

V tomto smere zaostávame za svetom. Doteraz sme si však vždy nejako poradili. My sme vždy boli malá krajina a ja verím, že dokážeme nájsť nejakých šikovných hokejistov,“ zdôraznil bývalý hlavný tréner slovenskej reprezentácie (2015 - 2017).

Zdravé konkurenčné prostredie

Problémy slovenského hokeja sa podľa trénera Cígera začínajú už pri mládeži.

"Všetci to však dávno vedia. Už sa o tom bavíme dlhé roky. Toto, čo my robíme teraz v akadémii, je vlastne snahou niečo svojpomocne napraviť.

Snažíme sa odznova naštartovať systematickú prácu pri výchove mládeže. Potrebujeme utvoriť zdravé konkurenčné prostredie, potrebujeme odznova nastaviť pravidlá hry. Veľa nám do tohto výchovného procesu vstupujú rodičia. Veď v hokejových kluboch je to celé závislé od ich poplatkov.

Potom sa ťažko reguluje ich vplyv, ich zasahovanie do práce trénerov. Taká obyčajná prirodzenosť pri hľadaní talentov mi stále chýba. Aj tréningový proces už u mládeže musí byť určite kvalitnejší.

Lebo, keď to zanedbáme u tých malých a mladých, bude sa to s nimi ťahať cez dorast a juniorku až do áčka. A čo hokejista zanedbal ako žiak a junior, to už nikdy v živote nedobehne,“ zdôraznil úspešný odchovanec martinského hokeja, ktorý v NHL odohral 352 duelov s bilanciou 228 bodov (94 gólov a 134 asistencií).