Tampa druhý domáci zápas zvládla. Porazila Boston a vyrovnala stav série

Boston prehral na ľade Tampy Bay.

1. máj 2018 o 6:05 (aktualizované 1. máj 2018 o 7:14) SME.sk a SITA

BRATISLAVA. Hokejisti Tampy Bay zvíťazili na domácom ľade nad hráčmi Bostonu 4:2 v pondelňajšom druhom zápase 2. kola play-off Východnej konferencie NHL a vyrovnali stav série na 1:1.

Slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára odohral 25:33 min, bol najvyťaženejší hráč súboja a získal jeden plusový bod.

"Súper bol trochu lepšie pripravený, mal vydarenejší úvod zápasu, ale dokázali sme s nimi držať krok," povedal podla nhl.com útočník Bruins Brad Marchand.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Prvý zápas bol pre nás náročný. Teraz sme do súboja vstúpili s tým, že musíme byť lepší a to sa nám aj podarilo," uviedol Point.

Lightning v stretnutí ani raz neprehrávali. "Dôležité bolo, že sme sa dostali do vedenia a prinútili sme súpera, aby nás prenasledoval. Získať vedenie je veľmi dôležité," skonštatoval kouč Tampy Jon Cooper.

"Vieme, že majú dobrý tím, ale aj my máme kvalitných hráčov. Bude to ešte veľmi vyrovnaná séria, nemyslím si, že by o tom niekto pochyboval. Každopádne, veríme si. V tomto zápase sme nehrali práve najlepšie a štyri minúty pred koncom bol stav 2:3," vyhlásil obranca Bruins a autor gólu McAvoy.

2. kolo play off NHL

semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:

Tampa Bay - Boston 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 12. Gourde (B. Point, Sergačov), 31. T. Johnson (B. Point, Palát), 55. Palát (B. Point), 60. B. Point (Hedman) - 19. McAvoy (Bergeron, Marchand), 56. Krug (Pastrňák, Marchand)

/Zdeno Chára (Boston) 25:33 min, +1, 1 strela na bránku, zablokoval 4 strely súpera/

/stav série: 1:1/