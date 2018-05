Boston vstúpil do semifinálovej série lepšie, doma porazil Philadelphiu

Boston sa ujal vedenia.

1. máj 2018 o 7:21 (aktualizované 1. máj 2018 o 8:08) SITA

Boston vstúpil do semifinále lepšie.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu vstúpili úspešne do 2. kola play off zámorskej NBA, keď v úvodnom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali v pondelok na domácej palubovke Philadelphiu 117:101.

Lídrom Celtics bol Terry Rozier, náhradník Kyrieho Irvinga na poste stredného rozohrávača.

Dvadsaťštyriročný Rozier nastrieľal 29 bodov a utvoril si nové kariérne maximum len dva dni po zápase číslo sedem z 1. kola proti Milwaukee.

Vtedy si pripísal 26 bodov. Osobný rekord zaznamenal aj nováčik Jayson Tatum v podobe 28 bodov. "Je to ako sen, chcem v tom pokračovať. Som chlapík, čo žije v prítomnosti," povedal Rozier.

Na opačnej strane hosťom nestačilo 31 bodov a 13 doskokov pivota Joela Embiida, ktorý ešte stále hrá s maskou na tvári.

Sixers nemali dobrú streľbu, minuli 15 striel z prvých 20 a celkovo premenili len 5 z 26 trojkových pokusov.

"Sme hráči NBA a musíme byť pripravení. To sa dnes nestalo," konštatoval Embiid. Druhý zápas tejto série je na programe vo štvrtok 3. mája.

2. kolo play off NBA:

semifinále Východnej koferencie - 1. zápas

Boston - Philadelphia 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:25)

Najviac bodov: Rozier 29, Tatum 28, Horford 26 - Embiid 31 (13 doskokov), Reddick 20, Simmons 18, 18.624 divákov

/stav série: 1:0/