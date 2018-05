Sezónu začal v Slovane, s Bystricou získal titul. Skalický prestúpil do Mladej Boleslavi

Do mužstva by mal pomôcť vniesť korčuľovanie.

1. máj 2018 o 10:18 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Pavol Skalický sa stal novou posilou českého prvoligového tímu BK Mladá Boleslav.

Uviedla to oficiálna webová stránka klubu.

Skalický odohral uplynulú sezónu v Slovane Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), kam prišiel pred sezónou 2015/2016. Záver sezóny dohral v Tipsport Lige v tíme HC '05 Banská Bystrica, s ktorým získal titul.

"Je to veľký silový hráč, ktorý má skúsenosti z KHL. Aj on by mal do mužstva pomôcť vniesť korčuľovanie, ktoré nám teraz trochu chýbalo. Je to útočník s dobrým ťahom na bránku.

Nechcem hovoriť, že od neho nečakáme góly, ale jeho prínos do hry by mal byť v silovom pojatí a trochu aj v čiernej práci," uviedol športový manažér českého klubu Jaromír Látal.