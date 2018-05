Liverpool je jednou nohou vo finále. AS Rím chce dokázať ďalšiu senzáciu

FC Liverpool si chce vybojovať už svoje ôsme kontinentálne finále.

2. máj 2018 o 0:00 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti AS Rím sa v stredajšej semifinálovej odvete Ligy majstrov 2017/2018 pokúsia o ďalší fantastický obrat.

FC Liverpool si chce vybojovať už svoje ôsme kontinentálne finále. Na Stadio Olimpico spoznajú fanúšikovia meno druhého účastníka kyjevského finále prestížnej súťaže (sobota 26. mája).

Tromfy majú v rukách hráči Liverpoolu, ktorí doma na Anfielde v prvom súboji vyhrali 5:2.

Tréner AS: Musíme veriť v obrat

Rimanov napĺňa nádejou historický štvrťfinálový obrat proti FC Barcelone, s ktorou najprv vonku prehrali 1:4, ale doma v odvete ju pokorili 3:0 a postúpili vďaka gólu z ihriska súpera.

Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa sa zasa spoliehajú na ofenzívnu silu a fakt, že v tejto sezóne v Európe ešte neprehrali.

Úspešnejší z tohto dvojzápasu si v boji o trofej zahrá s postupujúcim z dua Real Madrid - Bayern Mníchov. AS sa v ligovej generálke naladili domácou výhrou 4:1 nad Chievom Verona.

Tréner Eusebio Di Francesco pred odvetou optimisticky verí svojim hráčom. "Musíme mať sebadôveru a veriť v obrat. Už sme to raz dokázali a môžeme ho urobiť opäť. Pokúsime sa o to," citovala ho agentúra AP.

"Verím. To je teraz môj slogan a skúsim ho preniesť aj na mojich hráčov," dodal Di Francesco. "Na Anfielde panovala skvelá atmosféra, ale Liverpool teraz musí prísť do Ríma. Myslím si, že oni teraz môžu očakávať niečo podobné od našich fanúšikov.

Budeme to mať veľmi ťažké, napriek dvom gólom, ktoré sme im v závere strelili. Ale nič nie je nemožné, už sa nám to podarilo proti Barcelone," povedal domáci stredopoliar Radja Nainggolan.

V semifinále boli iba raz

Rimania v klubových dejinách hrali len jedno semifinále EPM, uspeli v ňom, no vo finále ich potom paradoxne na domácom štadióne zdolal práve LFC po penaltovom rozstrele v roku 1984.

Liga majstrov 2017/2018 - semifinále - 2. zápas: AS Rím - FC Liverpool (streda 2. mája, 20.45 h) Rozhoduje: Damir Skomina (Slov.) /prvý zápas: 2:5/ pravdepodobné zostavy: Rím: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nainggolan, De Rossi, Pellegrini - Schick, Džeko, El Shaarawy Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané

Historicky prvýkrát vtedy rozhodli finále penalty. Rimania doma v tejto sezóne LM ešte neinkasovali ani v jednom z piatich zápasov.

Na Anfielde sa im ale zranili Diego Perotti (podvrtnutý ľavý členok) a Kevin Strootman (narazené rebrá), ani jeden z nich proti Chievu nehral.

Päťnásobný európsky šampión z Liverpoolu sa opäť bude spoliehať na egyptského útočníka Mohameda Salaha. Bývalý hráč Rimanov v prvom súboji strelil dva góly a na dva prihral.

Na konte má túto sezónu vo všetkých súťažiach 43 gólov (z toho 31 v Premier League, 10 v LM). Salah spolu so Sadiom Maném a Robertom Firminom strelili v tejto sezóne LM 28 gólov a Liverpoolčania tak majú s 38 gólmi v skupinovej fáze najsilnejšiu ofenzívu v súťaži.

Spolu so 6 gólmi z play off sú na kóte 44, čo je len jeden gól za celkovým rekordom FC Barcelony zo sezóny 1999/2000.

Duel na Olympijskom štadióne v Ríme bude pre FLC jubilejným 100. v LM, stal sa tak 18. klubom v súťaži na tejto méte, resp. štvrtým z Anglicka. Bilanciu má 47 výhier, 30 remíz a 22 prehier.

Doma Liverpool skóroval päťkrát

Liverpoolu budú chýbať viacerí hráči

Kloppovi budú chýbať viacerí zranení hráči, Alex Oxlade-Chamberlain má pre zranené koleno po sezóne aj po MS v Rusku.

Mimo sú aj Adam Lallana, Joël Matip a Emre Can. Mané laboroval so stehenným svalom a vynechal domácu ligovú generálku so Stoke City (0:0).

"Musíme byť v Ríme veľmi inteligentní a odovzdať na ihrisku úplne všetko. Jednoducho povedané, musíme robiť to, čo doteraz robíme vo všetkých zápasoch - hrať dobrý futbal. Toto je semifinále LM, nemôžeme si dovoliť žiadnu chybu," citovala agntúra DPA Firmina.

Liverpool hral vo finále naposledy v roku 2007, keď v Aténach prehral s AC Miláno 1:2. Európskym šampiónom sa stal v rokoch 1977, 1978, 1981, 1984 a 2005.

V Ríme sú plánované veľké bezpečnostné opatrenia potom, ako v prvom zápase dvaja priaznivci AS vážne zranili fanúšika LFC.

Očakáva sa príchod asi 5000 fanúšikov hostí, preto sa nebudú predávať alkoholické nápoje na štadióne ani v centre mesta, podotkla agentúra AP.

Zápas rozhoduje Slovinec Damir Skomina, v priamom televíznom prenose ho vysiela RTVS.