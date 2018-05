Talentovaný Slovák prekvapil aj sám seba. Chce hrať za Real Madrid

Samuel Mráz je najväčším adeptom na honor kráľa kanonierov vo Fortuna lige.

1. máj 2018 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Samuel Mráz je v tejto sezóne postrachom brankárov.

Talentovaný čochvíľa 21-ročný útočník MŠK Žilina (nar. 13. mája 1997) sa víkendovými dvoma presnými zásahmi do siete Ružomberka osamostatnil so

16 gólov dal dosiaľ Samuel Mráz vo Fortuna lige 2017/2018.

16 gólmi na čele poradia strelcov a je najväčším adeptom na honor kráľa kanonierov vo Fortuna lige 2017/2018.

"Keď mám byť úprimný, nečakal som, že dám toľko veľa gólov. Je to pre mňa prvá vážnejšia sezóna, v ktorej som dostal viac priestoru na ihrisku.

Na druhej strane som dúfal, že keď budem viac hrávať, tak budem strieľať góly. Ako mužstvo sa snažíme hrať útočný futbal," skonštatoval v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) šikovný zakončovateľ.

Nerobí rozdiely, góly dáva hlavou aj nohou

Mráz v tomto ligovom ročníku skóroval desaťkrát v 22-kolovej základnej časti, v doterajších siedmich dueloch skupiny o titul v rámci nadstavbovej časti zaťažil konto brankárov súpera šiestimi trefami.

Pred prenasledovateľmi, ktorí ho môžu ohroziť, má náskok poltucta gólov: momentálne druhý v poradí Rangelo Maria Janga (14 g.) a tretí v klasifikácii Jakub Mareš (12 g.) počas zimnej prestávky odišli z AS Trenčín, resp. ŠK Slovan Bratislava do zahraničia.

“ Liga má nový systém a má spád. Myslím si, že padá aj viac gólov ako v minulosti. Okrem toho, že som dal 16 gólov, tak mal som aj ďalšie veľké množstvo pokusov. Takmer v každom stretnutí som mohol skórovať. „ Samuel Mráz

"Doteraz som síce strelil 16 gólov, ale mužstvá čakajú ešte po tri zápasy. Budem sa snažiť pridať nejaký gólik, aby mi to už neušlo. Bolo by to pre mňa veľmi pekné. Samozrejme, touto cestou sa chcem poďakovať aj žilinským spoluhráčom, bez nich by som nedal toľko gólov," skonštatoval Samuel Mráz, ktorý naznačil, v čom tkvie čaro jeho produktivity:

"Tréneri so mnou pracujú aj individuálne ako s útočníkom. Dal som si záležať na tom, aby som si vedel v zápasoch dobre nájsť gólové pozície v šestnástke, kde sa môže lopta ku mne dostať. Snažím sa čo najviac dostávať do koncovky a využiť čo najviac naskytnutých príležitostí.

Nerobím rozdiely medzi gólmi hlavou či strelou. Dôležité je premeniť ponúknutú šancu. Najviac sa mi v tejto sezóne darí proti Ružomberku. Naopak dúfam, že dám gól Trenčínu -. je to jediný tím z nadstavby o titul, proti ktorému som neskóroval."

Padá viac gólov ako v minulosti

Po rozdelení Československa v novodobej ére samostatnej SR (od sezóny 1993/1994) dal najviac gólov v jednom ligovom ročníku Róbert Semeník - v drese 1. FC Košice to bolo v jeho podaní až 29 presných zásahov v sezóne 1995/1996.

Samuel Mráz si myslí, že túto takmer tridsaťgólovú hranicu môžu dosiahnuť aj terajší útočníci na slovenských ligových trávnikoch:

"Určite. Liga má nový systém a má spád. Myslím si, že padá aj viac gólov ako v minulosti. Okrem toho, že som dal 16 gólov, tak mal som aj ďalšie veľké množstvo pokusov. Takmer v každom stretnutí som mohol skórovať. Aj méta Róberta Semeníka je prekonateľná. Snáď sa to podarí prekonať mne."

Dvadsaťročný zakončovateľ priznal aj skutočnosť, kto sú jeho futbalové vzory.

"Je ich veľa. Spomenul by som však Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, oni sú skutoční bombardéri. Aj od nich sa snažím niečo odpozerať a naučiť. Niečo viac od Ronalda, ale aj Messi je výnimočný," uviedol Mráz, ktorý kráča ku korune pre kráľa strelcov vo Fortuna lige 2017/2018, ale nemá problém s motiváciou.

"To určite nie. Môj sen je hrať za veľkoklub, napríklad za Real Madrid. Ostatné veci sú pre mňa málo," poznamenal s úsmevom Samuel Mráz a dodal:

"Ale nie, chcem veľa hrávať, dávať góly a dosahovať čo najlepšie výsledky."