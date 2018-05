Jeden je veľký, druhý využíva rýchlosť. Slováci majú v bránke aj hybrid

Aj keby brankár nemal počas zápasu ani jeden zákrok, bude po ňom poriadne unavený, hovorí tréner brankárov JÁN LAŠÁK.

1. máj 2018 o 17:01 Juraj Berzedi

Na majstrovstvá sveta do Dánska ste vybrali trojicu brankárov Marek Čiliak, Patrik Rybár a Denis Godla. Ako by ste ich charakterizovali?

„Všetci traja sú perfektní tímoví a charakteroví hráči, hoci každý z nich je trochu iný. Čiliak je rýchly na situácie, využíva svoj talent na rýchlosť. Rybár je na tom výborne pozične, opticky vyzerá v bránke veľký. Godla je veľmi rýchly, aj keď nie je vysoký, a má prehľad v rozohrávke. Je to aktívny brankár, taký hybrid.“

Aké majú nedostatky, čo im chýba?

„Každý brankár má nedostatky. Keby ich nemal, zápasy sa končia bez gólov. Bavíme sa o nich. V reprezentácii je to však skôr o optimálnej forme a správnom naladení ako o nedostatkoch.“

Hovorí sa, že brankári majú svoj vlastný svet. Platí to aj v prípade gólmanov, ktorých máte v tíme?

„Určite nie sú introverti. Rybár je rozvážny človek, nie je hlučný, ale nepatrí k ľuďom, ktorí vyhľadávajú samotu. Čiliak a Godla vyhľadávajú spoločnosť. Na Slovensku nemáme medzi brankármi niekoho, kto by v tomto vyčnieval.“

Brankári sú si navzájom konkurentmi, keďže môže chytať iba jeden. Je medzi nimi dôležitá chémia?

„Bez tohto to nejde. Je to však krátkodobý turnaj, aj keby si úplne nesadli, nič by sa nestalo. V tomto zložení to bude bez problémov.“

Počas kariéry ste mali radšej, keď ste vedeli, že budete jednotkou. Určíte túto pozíciu už pred turnajom?