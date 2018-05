Holandský cyklista Westra priblížil, ako zneužíval terapeutické výnimky

Ak by som to nevyužil ja, niekto iný určite áno, tvrdí Holanďan.

1. máj 2018 o 18:32 SITA

AMSTERDAM. Minulý týždeň zverejnil niekdajší holandský cyklista Lieuwe Westra, že zneužíval terapeutické výnimky, aby si mohol aplikovať kortizónové injekcie. Teraz svoje výpovede o "povolenom" dopingu doplnil o používanie liekov proti bolesti tramadolu a tiež kofeínových piluliek.

To všetko so zjavným zámerom zvýšiť svoju výkonnosť.

Pomohli mu k veľkému kariérnemu úspechu

Westrovu otvorenú spoveď si bude môcť prečítať aj verejnosť, keďže ju dal do knižnej podoby. Jeho autobiografia s názvom "Beštia" sa dostala na pulty kníhkupectiev v Holandsku v prvý májový deň. Informuje o tom web Cyclingews.

Dnes 35-ročný Westra na stránkach svojej knihy približuje, ako počas pretekov Tri Dni De Panne v roku 2016 užíval tramadol a tiež 600 miligramov kofeínových tabletiek, ktoré boli ekvivalentom vypitých šiestich šálok kávy.

Tramadol mu pomáhal potlačiť bolesť počas 14,2 kilometra dlhej časovky a kofeínové tabletky mu zasa dodali príval energie.

Westra vtedy v drese tímu Astana skončil v časovke tretí a stačilo mu to na celkový triumf na tradičných pretekoch De Panne, čo bol jeden z jeho najväčších úspechov v kariére.

Prečo to užíval? Bolo to dovolené

Dvojnásobný majster Holandska v časovke tvrdí, že nedopoval, iba využíval systém, ktorý povoľoval terapeutické výnimky pre cyklistov aj bez overovania v praxi.

"Ľudia sa ma pýtali - prečo si užíval tramadol? Odpoveď je jednoduchá - bolo to dovolené a zlepšovalo to výkonnosť. A ak by som to nevyužil ja, niekto iný určite áno. Takto zmýšľajú cyklisti a ja som nebol výnimka," vysvetlil Westra.

Od roku 2003 je kofeín opäť medzi povolenými látkami.

Aj prípad tohto Holanďana je dôkaz toho, že boj proti dopingu v cyklistike nie je účinný a že zoznam zakázaných prostriedkov Svetovej antidopingovej agentúry zďaleka neobsahuje všetky látky na podporu výkonnosti.

Kofeín a tramadol, ktoré dlhodobo užíval Westra, medzi nimi nefigurujú. Nachádzajú sa len na tzv. monitorovanom zozname.

Kofeín už raz bol zakázaný, ale od roku 2003 je znova povolený. WADA si údajne nemohla dovoliť potrestať desiatky cyklistov, ktorí vo zvýšenom množstve užívali kávu, čaj či špeciálne nápoje obsahujúce tento prostriedok.