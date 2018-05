Zlomil si čeľusť a utrpel otras mozgu. Aston-Reese už Pittsburghu zrejme nepomôže

Úraz čeľuste si vyžaduje operačný zákrok.

2. máj 2018 o 8:41 SITA

PITTSBURGH. Útočník Zach Aston-Reese zrejme nepomôže pre zranenie hokejistom Pittsburghu Penguins v ďalšom priebehu bojov o Stanleyho pohár 2017/2018 v severoamerickej NHL.

Dvadsaťtriročný Američan si zlomil čeľusť a utrpel otras mozgu v utorňajšom neúspešnom zápase 2. kola play off Západnej konferencie proti Washingtonu (3:4).

Úraz čeľuste si vyžaduje operačný zákrok. Aston-Reese utrpel indispozíciu po bodyčeku Toma Wilsona v druhej tretine.

Rodák zo Staten Island v štáte New York v tejto sezóne premiérovo zasiahol do NHL, v základnej časti absolvoval 16 zápasov so ziskom 6 bodov (4+2).

V play off pridal deväť štartov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.