Sústredil sa iba na tréning. Volko končí rekordné sústredenie

Všetko vyšlo tak, ako sme si naplánovali, povedal slovenský atlét.

2. máj 2018 o 11:23 SITA

MONTE GORDO, BRATISLAVA. Slovenský Atlét roka 2017 Ján Volko vo štvrtok 3. mája ukončí svoje rekordne dlhé sústredenia.

V portugalskom olympijskom tréningovom centre Vila Real de Santo António, neďaleko letoviska Monte Gordo, sa pripravoval päť týždňov.

Volko: Zmeny mali príčiny

"Sústredenie sa mi vydarilo na sto percent. Všetko vyšlo tak, ako sme si naplánovali. Samozrejme, občas sme tréningy z rôznych dôvodov upravovali podľa potreby.

Raz pre zmenu počasia, inokedy pre moju zvýšenú únavu, prípadne aj preto, aby sme zladili môj tréning s prípravou mojich sparingov. Ak sme aj niečo museli zmeniť alebo upraviť, malo to svoje príčiny.

Pozorne počúvam rady svojich trénerov a oni zas rešpektujú moje telo," uviedol v rozhovore pre internetovú stránku Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk minuloročný majster Európy na 200 m v kategórii do 23 rokov a finalista šesťdesiatky na tohtoročných halových MS v Birminghame.

Zverenec trénerského dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko našiel na juhu Portugalska už druhý rok za sebou výborné podmienky.

Volko sa teší na českú extraligu

"Dôležité bolo, že som sa mohol sústrediť výhradne na tréning, nič iné ma nevyrušovalo. Mali sme k dispozícii štadión, pláž, posilňovňu, halu či les a podľa počasia sme si vedeli tréning vždy prispôsobiť.

K tomu celodenná strava, regenerácia a výborná partia ľudí, s ktorými som aj tie najťažšie tréningy zvládal omnoho ľahšie. Doma takúto možnosť nemám.

Navyše, odpadá cestovanie na tréning, možné zápchy a všetky vonkajšie vplyvy," zdôraznil 21-ročný Volko.

Uplynulú halovú sezónu ukončil výbornou šiestou priečkou vo finále šesťdesiatky na MS v Birminghame. Už sa teší na prvé preteky v letnej sezóne, ktorú začne 19. mája v Prahe v českej extralige.

"V tom čase síce ešte budem v plnej príprave, ale na českú extraligu chodím rád, stretnem sa tam s mnohými kamarátmi. Atmosféra je vždy skvelá," skonštatoval.

Ján Volko ešte pred odchodom na tréningový kemp do Portugalska avizoval, že v letnej sezóne, ktorej vrchol budú augustové ME v Berlíne, a kde by sa na 200 m chcel dostať do finále, bude štartovať 4. júna na Odložilovom memoriáli v Prahe, 13. júna na Zlatej tretre v Ostrave a 29. júna na míting P - T - S v Šamoríne.