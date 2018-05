Štadión v Kodani? Je to ako v Petržalke, tvrdí Slovák žijúci v Dánsku

Dáni sa neponáhľajú. Na Slovensku sú ľudia nervózni a neohľaduplní, hovorí asistent trénera v dánskom Herningu.

3. máj 2018 o 14:00 Juraj Berzedi

V Martine nedostával dosť príležitostí, tak pred pätnástimi rokmi odišiel za hokejom do Dánska. Bývalý brankár Ľuboš Pisár získal s Herningom dva tamojšie tituly, teraz je v tíme asistentom trénera.

Ako je Dánsko pripravené na svoje premiérové majstrovstvá sveta v hokeji?

„V Herningu, kde budú hrať svoje zápasy aj domáci Dáni, je všetko pripravené. Je to malé mesto, ale ľuďom sa bude páčiť. Aréna je postavená vedľa výstaviska podobného bratislavskej Inchebe. Organizátori to prepojili aj so zónou pre fanúšikov, ktorí si prídu na svoje.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovenskí hokejisti budú hrať základnú skupinu v Kodani. Ako to bude vyzerať tam?

„V Herningu to bude lepšie ako v Kodani, kde postavili štadión mimo centra. Royal arénu vybudovali v novej štvrti, ktorá je v obytnej zóne, kde sú aj paneláky. Je to akoby postavili štadión v Petržalke. Bude tam malý priestor pre fanúšikov. Na druhej strane môžu ísť do centra, ktoré je v Kodani krásne.“

Cítiť v krajine, že sa začína šampionát?

Vizitka Ľuboša Pisára: Má 37 rokov. Už pätnásť rokov pôsobí v Dánsku. Je bývalým hokejovým brankárom a v súčasnosti asistentom trénera v Herningu. Do vrcholového hokeja vstúpil v Martine. Po prechode k seniorom dostával minimum príležitostí a v roku 2003 sa rozhodol prestúpiť do Dánska. Posledných šesť rokov svojej kariéry chytával v Herning Blue Fox, s ktorým získal dva majstrovské tituly, a trikrát sa dostal do výberu All-Star tímu najvyššej súťaže.

„Ľudia to sledujú okrajovo. Hokej je v Dánsku malý šport a ľudia si šampionát začnú uvedomovať, až keď to všetko vypukne. V Herningu už vidím zástavy, plagáty, na hlavnom námestí je už pódium. Ľudia to berú s pokojom. Taká eufória ako na Slovensku tu určite nebude. Celkovo však bude šampionát výborne zorganizovaný a bude úspešný aj z hľadiska fanúšikov.“

Prečo sa v Dánsku rozhodli zorganizovať šampionát v hokeji?

„Už sú dlhšie v A-kategórii majstrovstiev sveta, takže je prirodzené zorganizovať takýto turnaj. Dúfajú, že hokej sa v krajine viac zviditeľní, upúta aj širšiu verejnosť, prihlási sa viac detí. Nikdy to však nebude na úrovni futbalu a hádzanej. Tunajšie deti majú najväčšie hviezdy medzi týmito športovcami. Pred hokejom je ešte aj bedminton.“

Budú mať Dáni záujem o hokejové zápasy? Akí sú fanúšikovia?

„Sú konzervatívni, hoci to závisí aj od toho, z ktorej oblastí pochádzajú. Na juhu Dánska pri nemeckých hraniciach je ich viac počuť. Dobrá atmosféra je aj v Aalborgu. Na hokej nechodia takí blázniví diváci ako na futbal. Fanúšikovia futbalového Brondby Kodaň by vedeli urobiť poriadne peklo. V Kodani však bude veľa švédskych divákov, v Herningu zase veľa Nemcov a Nórov.“

Na aké špecifiká musia byť pripravení slovenskí fanúšikovia, keď prídu do Dánska?