Krištof definitívne posilnil fínskeho majstra. Majú vo mne dôveru, vraví

Slovenský hokejista bol na nedávnej olympiáde a pôjde aj na blížiace sa MS.

2. máj 2018 o 15:42 SITA

OULU. Slovenský hokejový reprezentant Michal Krištof bude definitívne pokračovať v kariére v drese Kärpät Oulu. Dvadsaťštyriročný center podpísal s úradujúcim fínskym majstrom zmluvu na dva roky.

Dosiaľ pôsobil v HK Nitra, v uplynulej sezóne v 52 zápasoch základnej časti nazbieral 57 bodov za 17 gólov a 40 asistencií. V národnom tíme sa predstavil na zimných olympijských hrách v Pjongčangu, chýbať nebude ani na majstrovstvách sveta v Dánsku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Kouč, ktorý to tam vedie, ma trénoval v juniorke, keď som predtým hrával vo Fínsku. Spolu s agentom sme s ním boli v kontakte už pred olympiádou a v Pjongčangu ma potom sledovali. Následne mi povedali, že budú radi, ak k ním prídem," uviedol Krištof pre sport.sk.

Prečítajte si tiež: V Nitre skončilo až šestnásť hráčov, Paulovič ostane iba pod jednou podmienkou

"Veľmi som sa potešil. Je to pre mňa nová výzva a dúfam, že tam zapadnem a budem platný hráč v tíme,“ pokračoval.

Krištof pozná prostredie z mládežníckych rokov, v sezóne 2014/2015 dvakrát nastúpil aj v najvyššej súťaži za Vaasan Sport. Práve skúsenosti z minulosti boli jedným z faktorov, ktoré zavážili v prospech jeho angažovania.

"Pomohlo mi najmä to, že som tam päť sezón hral. Hoci som z Fínska potom odišiel, ľudia z klubov si tam hráčov sledujú. Vtedy som sa však do najvyššej súťaže nepresadil, tak teraz urobím všetko preto, aby to bolo inak," prezradil.

V Oulu by nemal byť iba do počtu, generálny manažér mu avizoval, že v mužstve s ním počítajú.

"Volal som s ním. Povedal mi, aby som prišiel už v lete a zlepšoval sa. Chcú, aby som hral presilovky, tak bude dôležité, aby som popracoval na týchto aspektoch. Som rád, že majú vo mňa takú dôveru a dúfam, že im to oplatím,“ dodal Krištof.