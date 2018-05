Chuligáni ignorovali všetkých, za pyrotechniku zadržali najmä ženy

Je to škvrna na finále. Je smutné, že oslavy boli bez fanúšikov, tvrdil tréner Slovana Martin Ševela.

2. máj 2018

TRNAVA. Futbalisti Slovana Bratislava zdvíhali víťaznú trofej, vo finále Slovnaft Cupu (tzv. Slovenský pohár - pozn. red.) zdolali Ružomberok 3:1, ale takmer nik im netlieskal.

Oslavy sa konali v komornej atmosfére bez vyprázdneného sektora fanúšikov Slovana.

„Je to škvrna na finále. Mohli sme sa s nimi potešiť a ukázať im pohár. Je smutné, že oslavy sú bez fanúšikov, no môžu si za to sami - teda tí, ktorí narobili problémy. Takéto niečo je skôr je charakteristické pre južanské krajiny,“ vravel tréner Slovana Martin Ševela.

Ich vyčíňanie nemalo logiku

Chuligáni najslávnejšieho slovenského klubu síce boli v sektore v menšine, napriek tomu pokazili zápas. „Mali sme strach, že sa to nedohrá, preto som tam aj išiel. Mrzí ma, že sa to takto pokazilo. Dovtedy nás fanúšikovia povzbudzovali a bolo ich cítiť,“ dodal útočník Slovana Róbert Vittek.

Po treťom góle Slovana zahádzali trávnik pyrotechnikou. Hlásateľ na štadióne ich niekoľkokrát upozorňoval, že ak neprestanú, ich sektor bude vyprázdnený. Nedali si povedať.

Rozhodcovia zápas prerušili až dvakrát, prvýkrát v 62. minúte. „Myslím si, že prerušenie bolo namieste, išlo o zdravie hráčov. Verím, že v budúcnosti sa naši fanúšikovia vyvarujú takýchto vecí. Aby sme sa potom mohli spoločne radovať,“ dodal Ševela.

Na nespratníkov nič nezaberalo. Ani to, že hrozilo predčasné ukončenie zápasu. Opakované výzvy hlásateľa ich akoby ešte viac vyburcovali. Slovan pritom vyhrával 3:1 a vyčíňanie desiatok chuligánov nedávalo logiku.

Nepočúvli ani Kmotríka

Svetlice hádzali aj do priestoru, kde boli hráči Slovana. Aj to potvrdilo, že futbal je pre nich iba zámienkou.

“ Pri prehliadkach pred vstupom na štadión boli zadržané osoby, najmä ženy. „ Časť zo stanoviska SFZ

Boli neovládateľní, nezabrali slová kapitána Slovana Borisa Sekuliča ani rešpektovaného útočníka Vitteka, ktorí ich doslova prosili.

"Hovorili sme im, aby sa na 20 minút upokojili a aby sme potom všetci oslavovali. Tí, čo boli vpredu, rozumeli, na okamih sa upokojili. Neviem, čo bolo potom, no prišli policajti a bol koniec," dodal Sekulič.

S fanúšikmi šiel priamo do kotla vyjednávať aj viceprezident Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Priateľsky sa s nimi zvítal, snažil sa upokojiť situáciu. Márne. U chuligánov nemal žiadny rešpekt. Nakoniec akoby aj šéf Slovana fanúšikom podľahol.