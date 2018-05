Froome chce ovládnuť všetko. Na Gire však v minulosti podvádzal

Britský jazdec je najväčším favoritom talianskej Grand Tour.

2. máj 2018 o 18:52 Miloslav Šebela

JERUZALEM, BRATISLAVA. V Himalájach je štrnásť osemtisícoviek a vyliezť na všetky z nich dokázalo len 39 ľudí. Cyklistické osemtisícovky sú tri - Tour de France, Vuelta a Espaňa a Giro d'Italia.

Vyhrať ich všetky sa podarilo len šiestim osobnostiam. Lenže vyhrať všetky tri po sebe bez toho, aby niekto zo súperov prerušil túto sériu, dokázali len dve najväčšie - Eddy Merckx (1972 - 73) a Bernard Hinault (1982 - 1983).

Na ich úroveň sa chce teraz dosiahnuť Christopher Froome.

Po vlaňajšom triumfe na Tour a na španielskej Vuelte plánuje ovládnuť Giro. Talianska Grand Tour štartuje v piatok netradične v Izraeli, kde sa uskutočnia prvé tri etapy.

Do kopca ho ťahala motorka

Tridsaťdvaročný Brit z tímu Sky je najväčším favoritom. „Cesta za tretím titulom na Grand Tours je pre mňa novou motiváciou. Samozrejme, je v tom aj risk, ak sa teraz sústredím na Giro pred Tour, ale do konca života by som si vyčítal, ak by som sa tu nepokúsil vyhrať,“ vravel pre BBC.

"Chcem získať triple crown," vyhlásil pred novinármi v Jeruzaleme.

Froome nemá v tomto roku oslnivú formu, v akej sa zvykne ukazovať pred vrcholom roka. Štartoval na troch etapových pretekoch a najlepším výsledkom je štvrté miesto z Okolo Álp.

Na Gire štartoval doteraz dva razy, no nemá na to najlepšie spomienky.