Kapitán Sekera: Slovensko je obrazom ľudí, ktorí mu vládnu

Rozhovor pre denník SME: Už dvanásť rokov hrá v najlepšej lige sveta. Keď môže, vždy príde reprezentovať Slovensko „Hokej tu majú ľudia radi. Často prináša do ich života nejakú zmenu, môžu sa pri ňom tešiť a možno si aj ponadávať,“ tvrdí obranca Edmonton Oilers ANDREJ SEKERA, ktorý bude lídrom a najväčšou hviezdou tímu na svetovom šampionáte v Dánsku.

Doteraz ste hrali na šiestich svetových šampionátoch, ten najpamätnejší bol určite v roku 2012. Zažili ste pri hokeji ešte niekedy opojnejší pocit ako v Helsinkách a pri návrate z nich?

"Čo sa týka športu a radosti z víťazstva, lepší pocit som nikdy nezažil. Zisk striebornej medaily z majstrovstiev sveta je doteraz môj najväčší triumf v hokejovej kariére."

Oslava striebra a jazda v uliciach Bratislavy v otvorenom autobuse vás vtedy celkom zmohla. Boli ste dojatý, keď vám ďakovali tisíce ľudí. Ako si na to spomínate?

"Nečakal som to. Keď som bol mladší, videl som, že po veľkých úspechoch prišlo na námestie veľa ľudí. Ale iné to je vidieť v televízii a potom zažiť na vlastnej koži. Bol to neopísateľný pocit, vidieť, že hokej takto ľudí na Slovensku zomkol a prišli sa nám poďakovať."

Od striebra z Helsínk Slovensko čaká na väčší hokejový úspech, päť rokov nepostúpilo na veľkom turnaji do štvrťfinále. Napriek tomu každý rok v máji pútajú MS veľkú pozornosť a zápasy sledujú aj ľudia, ktorí nemajú ani len tušenie, čo je zakázané uvoľnenie alebo krosček. Čím si to vysvetľujete?

"Šport vždy ľudí spájal a stmeľoval, najmä v takej malej krajine, akou je Slovensko, kde hokej a futbal sú najpopulárnejšie športy. Hokej majú ľudia radi. Často prináša do ich života nejakú zmenu, môžu sa pri ňom tešiť a možno si aj ponadávať."

Kedy ste si uvedomili, že hokej je na Slovensku fenomén?

"Už aj v žiackych ligách, v základnej i na strednej škole a predovšetkým neskôr v seniorskej kategórii. Pamätám si aj na záver federálnych čias, keď chodili na hokej tisíce divákov. Aj po rozdelení spoločného štátu tu zostala vášeň pre šport, ľudia chodili na štadióny, mali sme širokú hráčsku základňu. Sledoval som, že hokejom žije celý národ."

V mladom veku deti skúšajú viaceré športy. Prečo u vás vyhral hokej?

"Hrával som futbal, basketbal, v škole som sa venoval aj atletike. V lete som hral futbal za dedinu Koš, ktorá sa nachádza pri Prievidzi. Mal som aj registračný preukaz. Tiež som bol väčšinou obranca. Najlepšie mi však išiel hokej, ku ktorému ma od útleho veku viedli aj rodičia, preto u mňa vyhral."

Hokejovo ste dozrievali v ére veľkých úspechov slovenského hokeja, keď počas štyroch rokov získala reprezentácia tri medaily na majstrovstvách sveta. Ovplyvnilo vás to?