Rozhodca nás obral o dve penalty. Chýba video, sťažuje sa Rím

Liverpool si zahrá finále Ligy majstrov, aj napriek tomu, že v odvete semifinále inkasoval od AS Rím štyri góly.

3. máj 2018 o 6:07 Pavol Spál

BRATISLAVA. Vo svojej kancelárii má okrem kníh o psychológii aj hudobný album skupiny Metallica. Nemá rád dlhé držanie lopty, pomalé rozohrávky, krátke prihrávky, proste štýl futbalu ako trebárs predvádza FC Barcelona, či Arsenal.

Tréner Liverpool Jürgen Klopp to označil za tichú pieseň. „Mám radšej heavy metal. Vždy chcem hlasný rev. Som milovníkom poriadneho rachotu. Platí to o hudbe i o futbale,“ dodal Klopp.

Aj preto štýl hry, ktorý uplatňuje, nazval ťažkokovový.

Úderné tempo. Liverpool srší energickou razanciou. „Ako keď sa kovovo rozburáca elektrická gitara,“ dodal tréner Liverpoolu. Klopp vidí atraktivitu futbalu v aktívnej hre hore - dole.

Jeho tím má bleskový prechod do útoku a takmer vždy súpera zdolá v počte nabehaných kilometrov. "Viem, že to nie je to najdôležitejšie, ale môžete si tak získať rešpekt a máte oveľa väčšiu šancu na úspech," myslí si Klopp.

Aj preto si futbalisti Liverpoolu prvýkrát od roku 2007 zahrajú finále Ligy majstrov. V semifinále síce v odvetnom zápase podľahli AS Rím 2:4, ale vďaka domácej výhre 5:2 postupujú.

„Báječné. Nepamätám si, že by sa niektoré mužstvo dostalo z kvalifikácie až do finále, ako sme to dokázali my. Znie to bláznivo, ale sme vo finále,“ rozplýval sa Klopp.

Liverpool strelil v tomto ročníku Ligy majstrov štyridsať gólov, čo je najviac zo všetkých.

Bez videorozhodcu je to výsmech