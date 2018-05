Ohlasy médií: Rím dosiahol zúrivé víťazstvo, vynieslo im len hrdosť

Médiá reagovali na postup Liverpoolu do finále Ligy majstrov 2017/2018.

3. máj 2018 o 10:10 SITA

RÍM. Ohlasy médií na stredajší odvetný zápas semifinále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 v Ríme, v ktorom FC Liverpool spečatil prvý postup do finále LM po jedenástich rokoch:

Corriere dello Sport (Tal.): "Zázraky sa nedejú dvakrát za taký krátky čas. Pokus Rimanov zmazať stratu z Anfieldu nevyšiel. AS Rím však zahral so srdcom a zdolal Liverpool 4:2 v krásnom zápase.

Žiaľ, aj s chybami rozhodcu, ktoré ovplyvnili konečný výsledok. Hostitelia potrebovali streliť aspoň tri góly. Nakoniec zaznamenali štyri, ale udržať si čisté konto proti Liverpoolu je veľmi ťažké."

Sport Mediaset (Tal.): "Stredajší večer v Ríme nepriniesol ďalšiu senzáciu. AS Rím sa rozlúčil s cestou do Kyjeva a finálovým zápasom s Realom Madrid. Rimania dosiahli zúrivé víťazstvo, ale vynieslo im to len hrdosť."

Gazzetta dello Sport (Tal.): "Fanúšikovia v stoji tlieskali Rimanom. Ich spev vyplynul z úsilia hráčov AS, ktorí sa nevzdali v žiadnej fáze tohto dvojzápasu. Výsledok zo Stadio Olimpico znamená, že Madrid bude jediným európskym hlavným mestom vo finále LM. Liverpool ide ďalej vďaka výsledku z Anfieldu. Slabou útechou môže byť to, že Rimania v odvete udržali na uzde Salaha."

The Telegraph (Angl.): "Liverpool ôsmykrát vo finále LM, aj keď po šťastnej odvete. Hodiny v Ríme tikali veľmi pomaly, miestami akoby dokonca zastali. Vo ´Večnom meste´ to pre Angličanov vyzeralo ako večnosť. Dúfajme, že Kloppovo mužstvo vo finále zastaví Real Madrid."

The Guardian (Angl.): "Bolo to až príliš arogantné zo strany Liverpoolu, keď sa v priebehu odvety už videl v kyjevskom finále, ako berie trofej z rúk Realu Madrid. Ak Liverpoolčania 26. mája prídu na Ukrajinu s rovnakým presvedčením, Madridčania ľahko môžu využiť ich defenzívnu náchylnosť."

The Sun (Angl.): "Liverpool postúpil do finále LM, aj keď kontrolu nad odvetou mali Taliani. Bola to však bezpečná kolízia na ceste do Kyjeva, kde už čaká Real Madrid."

Metro (Angl.): "Rím poslal parádny pozdrav svojmu bývalému hráčovi Salahovi a zaželal mu veľa šťastia vo finále Ligy majstrov. Rimania v odvete tohto Egypťana utíšili, ale Liverpoolu stačila aj prehra 2:4 na finále."

MF DNES (ČR): "AS Rím napokon zvíťazil, ale finále čaká na FC Liverpool. Rovnako ako pred týždňom v Anglicku, aj tentoraz v Ríme futbal v podaní týchto dvoch tímov bavil divákov. Kto by to povedal, že vo vyraďovacej časti Ligy majstrov padne vo dvoch zápasoch 13 gólov. A ešte k tomu v semifinále..."