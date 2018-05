Šéf FIFA chce malé majstrovstvá sveta, nahradili by menej atraktívny Pohár konfederácií

Objavila sa skupina investorov, ktorí sú ochotní podporiť túto súťaž národných tímov.

3. máj 2018 o 10:40 SITA

ZÜRICH. Ambiciózny prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino navrhuje od roku 2021 vznik nového turnaja pre osem elitných reprezentačných mužstiev.

Prečítajte si tiež: FIFA zvažuje nový formát MS klubov či globálnu Ligu národov

Mali by to byť tzv. malé MS, ktoré by sa konali každý nepárny rok na jeseň a nahradili by doterajší menej atraktívny Pohár konfederácií.

Podľa Infantina sa objavila skupina investorov, ktorí sú ochotní podporiť túto súťaž národných tímov, ako aj nový model MS klubov s 24 účastníkmi, dovedna sumou 25 miliárd dolárov.

Zatiaľ nie je známe, koľko krajín by reprezentovalo jednotlivé kontinenty. V plánoch FIFA však podujatie "Final 8" figuruje ako plynulé vyvrcholenie Ligy národov.

Ako je známe, táto súťaž sa v Európe premiérovo rozbehne tento rok na jeseň. Španielsky denník AS však poznamenal, že "v takomto prípade by Ligy národov museli vzniknúť aj na ostatných kontinentoch."