Dallas má nového trénera, z Denverskej univerzity prichádza Montgomery

Na lavičke texaského mužstva nahradí Kena Hitchcocka.

3. máj 2018 o 13:47 SITA

DALLAS. Hokejový klub v NHL Dallas Stars povedie od novej sezóny tréner Jim Montgomery. Štyridsaťosemročný rodák z Montrealu doteraz pôsobil v tíme Denverskej univerzity.

Na lavičke texaského mužstva nahradí Kena Hitchcocka, ktorý odstúpil z funkcie v apríli, po základnej časti profiligy.

Stars nedokázali postúpiť do play off, v ostatných desiatich sezónach sa im to podarilo iba dvakrát. Hitchcock bude naďalej pôsobiť v klube ako konzultant.

Informáciu poskytol agentúre AP dobre informovaný zdroj.