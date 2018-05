Atletico Madrid zdolalo Arsenal, zahrá si finále. Vyzve ho Marseille

O výhre Atletica rozhodol Diego Costa.

3. máj 2018 o 23:07 (aktualizované 3. máj 2018 o 23:48) TASR

Odvety semifinále EL 2017/2018 - sumár: Atletico Madrid - FC Arsenal 1:0 (1:0) /prvý zápas: 1:1, Atletico postúpilo do finále/ Gól: 45.+2 Costa. Rozhodoval: Rocchi (Tal.), ŽK: Gabi, Niguez, Costa - Wilshere, Monreal, Mustafi Atletico: Oblak - Partey (90.+3 Savič), Gimenez, Godin, Lucas - Niguez, Gabi, Koke, Vitolo (74. Correa) - Costa (83. Torres), Griezmann Arsenal: Ospina - Bellerin, Mustafi, Koscielny (12. Chambers), Monreal - Ramsey, Xhaka, Wilshere (68. Mchitarjan) - Welbeck, Özil - Lacazette FC Salzburg - Olympique Marseille 2:1 pp (2:0, 0:0) /prvý zápas: 0:2, Marseille postúpilo do finále/ Góly: 53. Haidara, 65. Sarr (vlastný) - 116. Rolando. Rozhodoval: Karasev (Rus.), ŽK: Haidara, Ramalho, Čaleta-Car, Dabbur - Sarr, Lopez, Rami, Germain, Payet, Amavi, Rolando, Pele, ČK: 119. Haidara (Salzburg) po 2. ŽK Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Čaleta-Car, Ulmer (97. Pongračič) - Haidara, Samassekou, Berisha - Schlager (84. Minamino) - Dabbur, Gulbrandsen (69. Hwang) Marseille: Pele - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez (66. Anguissa), Sanson (101. Rolando) - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain (84. N'Jie)

BRATISLAVA. Futbalisti Atletica Madrid postúpili do finále Európskej ligy 2017/2018.

Po úvodnej remíze 1:1 zvíťazili vo štvrtkovom domácom odvetnom stretnutí semifinále nad londýnskym Arsenalom 1:0 gólom Diega Costu.

Marseille síce stratilo na štadióne FC Salzburg v riadnom hracom čase dvojgólový náskok, ale v predĺžení ho do finále poslal gól Rolanda na 1:2.

Atleticu stačilo neinkasovať

Atleticu stačilo na postup do finále neinkasovať, naopak, Arsenal musel skórovať.

Tréner hostí Arsene Wenger veril rovnakej základnej zostave ako v minulotýždňovom prvom stretnutí, ale musel striedať už v otváracích minútach, keď sa zranil kapitán Koscielny, ktorého v strede obrany nahradil Chambers.

Arsenalu sa nedarilo nadviazať na prevahu v držaní lopty a počte streleckých pokusov, ku ktorej mu pred týždňom pomohlo skoré vylúčenie madridského Vrsaljka. Jediné náznaky šancí mal domáci Costa, ale ani Atletico nepredvádzalo najistejší výkon.

Po takmer polhodine hry sa to snažili využiť Lacazette s Özilom, nepodarilo sa im však zakončiť. Pred prestávkou to bolo z hosťujúcej strany všetko, no domáci pritlačili ešte pred odchodom do kabín.

Costa bol nebezpečný

Pokusy Kokeho a Griezmanna sa neujali, ale Costa sa v nadstavenom čase už presadil a poslal Atletico do vedenia.

Costa bol nebezpečný aj po zmene strán, prešiel cez Mustafiho, zastavil ho až striedajúci Chambers.

Londýnčanom plynul čas, aj ďalšiu akciu na zmenu stavu si však vypracovali Madridčania, Griezmann nezužitkoval prácu Costu.

Ten istý hráč mohol v závere spečatiť triumf Atletica, ale ani ďalšia nepremenená šanca ho nemusela mrzieť, keďže Arsenal bol bezzubý až do záverečného hvizdu.

Salzburg musel streliť dva góly

Salzburg musel na domácom trávniku doháňať dvojgólové manko, ale nátlaková hra Marseille ho v úvode zatlačila na vlastnú polovicu.

Hostia mali možnosť po priamom kope Payeta na vzdialenejšiu žrď, loptu do bránky neusmernil žiaden z nabiehajúcich hráčov.

Na opačnej strane ako prvý zahrozil Dabbur z hranice šestnástky, brankár Pele si poradil s jeho strelou.

Domáci boli po tejto útočnej akcii častejšie v blízkosti súperovej bránky, no do polčasového hvizdu si nedokázali utvoriť vyložené príležitosti.

Hoci po zmene strán mohol najprv otvoriť skóre hosťujúci Germain, podarilo sa to domácim.

Rozhodol striedajúci Rolando

V 53. minúte dal gól Haidara a Salzburg potreboval ešte jeden presný zásah, aby si vynútil predĺženie. Rakúsky tím zacítil šancu a Peleho sa snažili ohroziť Ulmer, Ramalho či Dabbur.

O výhre Marseille rozhodol streidajúci Rolando. (zdroj: TASR/AP)

Tieto situácie sa síce gólom neskončili, ale Salzburg zvýšil na 2:0 v 65. minúte, keď Sarr tečoval strelu Schlagera za chrbát Peleho.

Domáci boli pri chuti a chceli rozhodnúť už v riadnom hracom čase, brankár Marseille musel zasiahnuť proti zakončeniu striedajúceho Hwanga. Ani jedno z mužstiev nestrhlo v zostávajúcich minútach dvojzápas vo svoj prospech a odveta dospela do predĺženia.

V ňom bol blízko k tretiemu gólu Salzburg v 99. minúte, Pele však bravúrne zneškodnil hlavičku Čaletu-Cara a udržal francúzsky tím nad vodou.

Marseille sa napokon na svojho brankára nemuselo spoliehať v jedenástkovom rozstrele, v 116. minúte rozuzlil semifinále striedajúci Rolando.

Finále je na programe 16. mája v Lyone, na víťaza EL čaká miestenka v skupinovej fáze Ligy majstrov 2018/2019.