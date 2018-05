Wenger sa s Arsenalom nerozlúči s trofejou: Silno trpím a som smutný

Arsenal skončil v Európskej lige v semifinále. Nestačilo na Atlético Madrid.

4. máj 2018 o 7:45 SITA

MADRID. Dvestopäťdesiaty zápas Arséna Wengera na európskej futbalovej scéne nebol víťazný a jeho Arsenal nepostúpil do finále Európskej ligy.

Znamená to, že 68-ročný rodák zo Štrasburgu nezakončí svoju takmer 22-ročnú misiu na lavičke londýnskeho klubu ziskom trofeje.

Proti bolo Atlético Madrid, ktoré odvetu semifinále druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže zvládlo víťazne 1:0 a v dvojzápase sa tešilo po sumárnom výsledku 2:1.

Jediný gól štvrtkového zápasu na štadióne Wanda Metropolitano v Madride prišiel v nadstavenom čase prvého polčasu z kopačky španielskeho reprezentanta Diega Costu.

Wenger: Costa je Costa

Dvadsaťdeväťročný útočník sa presadil po peknom nábehu a milimetrovej prihrávke na hranicu šestnástky od Antoina Griezmanna.

Costa v siedmich zápasoch proti Arsenalu v kariére strelil štyri góly, vrátane aktuálneho zásahu zo semifinálovej odvety EL 2017/2018.

"Diego Costa je Diego Costa, jeden z najlepších útočníkov na svete a stále to dokazuje," smutne poznamenal Arséne Wenger.

"V prvom zápase sme ešte desať minút pred koncom viedli 1:0 a potom dostali hlúpy gól. V odvete mal spočiatku náš súper obavy, ale inkasovali sme v nadstavenej minúte prvého polčasu a odvtedy sa domácim lepšie dýchalo. Toto boli momenty, ktoré rozhodli túto konfrontáciu," pragmaticky zhodnotil Wenger.

K svojmu poslednému vystúpeniu v role trénera Arsenalu na európskej scéne ešte dodal: "Som smutný, veľmi smutný. Keď tvrdo pracujete vyše 180 minút a potom sa nedostaví odmena, je to ťažké. Trpím a to veľmi silno."

Simeone ako verejná tvár skupiny

Argentínsky tréner Atlética Madrid Diego Simeone z disciplinárnych dôvodov sledoval zápas iba z tribúny.

Najmä po prestávke videl dobrý výkon svojho tímu, ktorý prestrieľal Arsenal v pokusoch na bránku 4:1 a celkovo 14:6, hoci v držaní lopty boli o čosi lepší hostia z Londýna (48% - 52%).

Marseille je druhým finalistom Európskej ligy 2017/2018.

Simeone postúpil s Atléticom po tretí raz do finále vo futbalovej Európe za ostatných päť rokov. V ročníkoch 2013/2014 a 2015/2016 to bolo v Lige majstrov.

"Sme nadšení. Keď raz postúpite do finále, chcete, aby sa to stále opakovalo. Minulý týždeň sme v Londýne hrdinsky trpeli a zachránil nás brankár Oblak. Do odvety sme išli s dobrým pocitom a pretavili ho do víťazstva a postupu. Potrebovali sme eliminovať silu Arsenalu a myslím si, že sa nám to podarilo.

Lucas bol pri Özilovi počas celého zápasu a Thomas sa zasa postaral o Welbecka. Ja som len verejnou tvárou skupiny tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí sa dívajú rovnakým smerom. Všetci ideme za jedným cieľom. Jedným z nich je aj udržať si druhé miesto v La Lige."

Miestenku do finálového stretnutia EL v Lyone (uskutoční sa 16. mája o 20.45 h) si vybojovali aj hráči Olympique Marseille.

V Salzburgu síce domácim podľahli 1:2 po predĺžení, ale aj tak postúpili, keďže v úvodnom vystúpení uspeli 2:0.