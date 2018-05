Tréner Plzne Vrba varuje pred Stochom: Je to asi najlepší hráč Slavie

4. máj 2018 o 11:22 SITA

PRAHA. Dvadsiate siedme kolo najvyššej českej futbalovej súťaže láka v sobotu od 18.30 h súbojom Slavia Praha - Viktoria Plzeň.

Hráči Viktorie môžu po ročnej odmlke znovu získať v predstihu majstrovský titul, stačí im v Eden Aréne akýmkoľvek spôsobom bodovať, čiže aj remizovať.

Plzeň je štyri kolá pred koncom na prvom mieste tabuľky. Na druhej priečke je práve Slavia, ktorá má aktuálne deväťbodové manko.

Stoch? Momentálne asi najlepší hráč Slavie

Tréner hostí Pavel Vrba vystríhal svojich zverencov najmä pred slovenským futbalistom Miroslavom Stochom.

"Musíme si dať naňho pozor. Momentálne je asi najlepší hráč Slavie a dokáže sám rozhodnúť zápas. Slavia vyznáva ofenzívny štýl hry, ťaží z aktivity svojich hráčov vrátane krajných obrancov," povedal Vrba pre oficiálnu internetovú stránku Viktorie.

Dvadsaťosemročný Stoch prišiel do Slavie vlani v lete z tureckého Fenerbahce Istanbul. V minulosti hral aj za PAOK Solún, Twente Enschede či Chelsea Londýn. V tejto sezóne má v drese Slavie na konte 3 góly, pričom všetky strelil na jar, a 3 asistencie.

Plzeň hrať na remízu nebude

Kapitán Plzne Roman Hubník tvrdí, že hostia v Eden Aréne nebudú hrať na remízu.

"To určite nie, nemuselo by sa to vyplatiť. Pokúsime sa streliť gól a zvíťaziť. Slavia má stále o čo hrať a poženie ju vypredaný štadión. Ja však verím, že to nejako zvládneme," uviedol Hubník v rozhovore pre portál idnes.cz.

V drese Slavie sa možno predstaví ešte jeden slovenský futbalista - Jakub Hromada. Pikantne vyznieva, že 21-ročný hráč stredu poľa v minulosti odohral za Plzeň 18 zápasov a strelil aj jeden gól.

"Bude to špecifický zápas pre mňa, keďže som v Plzni minulý rok pôsobil, ale nejako špeciálne sa na to nepripravujem. Čaká nás mužstvo, ktoré má obrovskú kvalitu a náskok 9 bodov, ale neprikladám tomu extrémnu dôležitosť," komentoval slovenský reprezentant do 21 rokov na webe Slavie Praha.