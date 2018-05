Slovákov čaká najdôležitejší zápas na turnaji, v bráne bude Čiliak

Slovenskí hokejisti začínajú turnaj dôležitým dvojzápasom. V sobotu nastúpia proti Čechom, v nedeľu proti Švajčiarom.

4. máj 2018 o 15:29 Juraj Berzedi

KODAŇ. Pred tréningom si štvorica slovenských hráčov žongluje s loptou. Okolo nich prechádzajú bežní ľudia. Hrajú súťaž, pri ktorej im lopta nesmie spadnúť na zem.

Denis Godla, Michal Krištof, Dávid Bondra a Lukáš Cingel bojujú ako levy. Ich technika je výborná, minimálne na hokejistov.

Aj na tréningu na ľade sú slovenskí hokejisti maximálne sústredení. Nevypustia žiadnu akciu a je na nich vidieť veľké odhodlanie. Oprávnene.

V sobotu o 20.15 vstúpia do šampionátu v prestížnom zápase proti Česku.

O deň neskôr nastúpia v rovnakom čase proti Švajčiarom. Ak chcú Slováci reálne pomýšľať na svoj cieľ, ktorým je postup zo skupiny, potrebujú v tomto dvojzápase bodovať.

S Čechmi to bude vždy premotivované

Hneď na úvod nastúpia v zápase proti Čechom, ktorý je pre slovenských fanúšikov vždy výnimočný. Aj na predzápasovom tréningu striedali slovenských hokejistov v tréningovej hale práve Česi.

Keď prechádzali oproti sebe, slušne sa pozdravili. Niektorí pridali aj jemné úsmevy či zopár letmých fráz. Niet sa čo čudovať. V oboch tímoch proti sebe nastúpia kluboví spoluhráči.

Predpokladaná zostava proti Česku: Čiliak (Rybár) – Čajkovský, Sekera, Graňák, Fehérváry, Ďaloga, Grman, Jaroš, Jánošík - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Skalický, Marcinko, Cingel.

„Mimo ľadu budeme vždy kamaráti, ale počas zápasu na to zabudneme. S Čechmi to bude vždy premotivované, záleží len, či v dobrom alebo zlom,“ tvrdí útočník Marcel Haščák.

S Brnom získal druhú sezónu za sebou český majstrovský titul spoločne s brankárom Marekom Čiliakom. Dvadsaťosemročný brankár bude na turnaji slovenskou jednotkou.

„Sledovali sme jeho výkony, vyťaženosť v play off, videli sme, ako zvláda kritické momenty. Najradšej by sme mu naložili na plecia všetky zápasy na turnaji. Zápasov je však dosť, takže to budeme riešiť postupne,“ prezradil tréner brankárov Ján Lašák.

Svoju pozíciu poznal Čiliak vopred

Čiliak zažije proti Česku premiéru na vrcholnom podujatí v drese seniorskej reprezentácie. To, že pôjde do bránky, vedel už dávnejšie.