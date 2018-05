Nálada je dobrá. Verím, že Bakymu nezahryznem do hokejky, tvrdí Marcinko

Maximálna spokojnosť? Ak budeme mať z prvého dvojzápasu šesť bodov, hovorí útočník TOMÁŠ MARCINKO.

4. máj 2018 o 16:46 Juraj Berzedi

Na tréningu bolo na tíme vidieť veľké sústredenie. Cítite, že ostávajú posledné hodiny do začiatku šampionátu?

„Príprava bola dlhá a konečne prichádza čas, na ktorý sme všetci čakali. Už sa nevieme dočkať. Pre všetkých hokejistov je to o hraní zápasov, nie o trénovaní.“

Hneď na úvod nastúpite proti Čechom. Fanúšikovia v oboch krajinách berú federálne derby vždy prestížne. Ako ho vnímajú hráči?

„Sú to majstrovstvá sveta, v ktorých je každý zápas prestížny. Vzájomný zápas s Čechmi však vždy dodá väčší náboj a motiváciu. Nechcem povedať dôležitosť, lebo na turnaji je každý duel dôležitý. Netreba sa však pozerať na to, že hráme proti Čechom, a rozprávať sa o komplexoch. To sú veci, ktoré sa zaujímavo čítajú v novinách. Vyhrajme a basta.“

V troch z posledných štyroch sezón ste hrali v českej extralige. Aké je to hrať proti súčasným či bývalým spoluhráčom a kamarátom?

„Je jasné, že keď s nimi hráte v jednom klube a stretávate sa celú sezónu, vnímate to špeciálnejšie. Na druhej strane to neznamená, že hráč, ktorý nehrá v českej súťaži, sa nebude na zápas tešiť rovnako.“

Na predošlých troch šampionátoch hralo Slovensko v prvých zápasoch vždy proti papierovo slabším súperom, v ktorých bolo potrebné získavať body. Je výhoda, že začínate proti silnejším tímom ako Česko a Švajčiarsko?

„Hodnotí sa to až po odohraných zápasoch a prorokom nechcem byť. Verím, že Bakymu nezahryznem do hokejky (Martin Bakoš chvíľu zo žartu robil s Marcinkom rozhovor spolu s novinármi a namiesto diktafónu mu dával k ústam hokejku – pozn. red.). Vidíte, že nálada je dobrá. Verím, že si ju potvrdíme úspešným výsledkom proti Česku.“

V útoku nastúpite s Lukášom Cingelom a Pavlom Skalickým. Tréneri vás budú využívať na oslabenia či proti najlepším súperovým útočníkom. Ste na to pripravení?

„Budeme sa snažiť pomôcť mužstvu čo najviac, nech je to akýmkoľvek spôsobom. Všetci máme v tíme svoje úlohy, a keď sa priblížime k svojim hraniciam, máme šancu na dobrý výsledok. Okrem plnenia taktických úloh budeme chcieť streliť gól. Ak sa oň nesnažíte, znamená to, že viac bránite. Verím, že budeme trápiť súpera viac, ako on nás.“

V Kodani hráte na svojom treťom šampionáte. Môže vám skúsenosť z predchádzajúcich dvoch turnajov pomôcť?

„Už to beriem inak. Viem, čo môžem očakávať. Rozhodujú malé detaily a vtedy vám môžu skúsenosti pomôcť.“

Akú formu máte po úspešnej sezóne v Třinci, ktorá vám vyšla aj individuálne?

„Zatiaľ sa cítim dobre, ale radšej to hodnotím po zápasoch. Tie sú meradlom. Človek sa niekedy cíti skvelo a vypáli to opačne, alebo naopak. Pripravujem sa čo najzodpovednejšie a odpoveď ukážem na ľade.“

S čím budete spokojný po úvodnom dvojzápase proti Česku a Švajčiarsku?

„Ak budeme mať plný počet bodov, budeme všetci maximálne spokojní. Nikto nechce ísť do toho s tým, aby jeden zápas vyhral a ďalší prehral, nech hráte proti komukoľvek.“