Úvodnú časovku na Gire vyhral obhajca Dumoulin, Froome skončil nečakane nízko

Pod nie príliš dobrý výkon britského jazda sa mohol podpísať pád pred pretekmi.

4. máj 2018 o 16:35 SITA

Giro d'Italia 2018:

1. etapa - individuálna časovka (Jeruzalem - Jeruzalem, 9,7 km):

1. Tom Dumoulin Holandsko Sunweb 12:02 min 2. Rohan Dennis Austrália BMC Racing Team + 2 s 3. Victor Campenaerts Belgicko Lotto Fix All + 2 s 4. José Goncalves Portugalsko Kaťuša-Alpecin + 12 s 5. Alex Dowsett V. Británia Kaťuša-Alpecin + 16 s 9. Tony Martin Nemecko Kaťuša-Alpecin + 27 s 21. Christopher Froome V. Británia Sky + 37 s

Poradie po 1. etape:

1. Tom Dumoulin Holandsko Sunweb 12:02 min 2. Rohan Dennis Austrália BMC Racing Team + 2 s 3. Victor Campenaerts Belgicko Lotto Fix All + 2 s 4. José Goncalves Portugalsko Kaťuša-Alpecin + 12 s 5. Alex Dowsett V. Británia Kaťuša-Alpecin + 16 s 9. Tony Martin Nemecko Kaťuša-Alpecin + 27 s 21. Christopher Froome V. Británia Sky + 37 s

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



JERUZALEM. Holandský cyklista Tom Dumoulin začal najlepším možným spôsobom cestu za obhajobou titulu na Giro d'Italia.

Pretekár tímu Sunweb zvíťazil v úvodnej etape 101. ročníka týchto prestížnych pretekov z kategórie Grand Tour, ktorou bola individuálna časovka na 9,7 kilometra v uliciach izraelského Jeruzalema.

Prečítajte si tiež: Froome chce ovládnuť všetko. Na Gire však v minulosti podvádzal

Dumoulin jazdiaci v dúhovom drese úradujúceho majstra sveta zvíťazil s náskokom dvoch sekúnd pred ďalším špecialistom na časovku Austrálčanom Rohanom Dennisom z tímu BMC Racing. Rovnako manko dvoch sekúnd si pripísal Belgičan Victor Campenaerts (Lotto Fix All).

Nečakane nízko, až na 21. pozícii, klasifikovali Brita Christophera Frooma. Štvornásobný víťaz Tour de France a šampión lanskej Vuelty prišiel na Giro d'Italia s ambíciou skompletizovať triumfy na pretekoch Grand Tour.

Pod nie ideálny výkon Frooma sa zrejme podpísal aj pád na predpoludňajšej prípravnej jazde pred popoludňajšou časovkou.

"V posledných dňoch som sa cítil dobre, štart mi vyšiel. Takto som si to želal. Získal som aj sekundy na ostatných favoritov. Je to perfektné. Trať bola technická, ale sedelo mi to. Cieľ bol vyhrať prvú etapu a získať ružový dres a som rád, že to vyšlo. Predo mnou sú však tri náročné týždne," uviedol Tom Dumoulin v prvej televíznej reakcii.

Prečítajte si tiež: Krvavé šrámy a potrhaný dres. Froome spadol na prehliadke trate

Stoprvá edícia Giro d'Italia sa v piatok 4. mája začala krátkou časovkou na 9,7 kilometra a po 3563 km vyvrcholí v nedeľu 27. mája kritériom na 115 kilometrov v uliciach Ríma. Na trase bude osem horských dojazdov do kopca vrátane štyroch v záverečnom týždni pretekov.

Chýbať nebude jedno z najstrmších a najobávanejších stúpaní na európskych cestách Monte Zoncolán (cyklistická stena s pasážami so sklonom vyše 18 percent), kde bude cieľ štrnástej etapy, či tri náročné alpské etapy s koncovkami na Prato Nevoso, Jafferau a Cervinii.

Vôbec po prvý raz v histórii sa stalo, že Giro d'Italia odštartovala na izraelskom území a že preteky prestížnej Grand Tour (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta) sa presunuli mimo Európu.

Okrem úvodnej krátkej časovky aj ďalšie dve etapy povedú Izraelom s cieľovými mestami Tel Aviv a Eilat. Už v sobotu čaká na pelotón 167 kilometrov na ceste medzi Haifou a Tel Avivom.