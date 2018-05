Úspech Trnavy? Esom bol famózny Laptop - Coach nezaťažený prostredím

1. Tréner El Maestro

Pôvodom je Srb. Keď mal deväť rokov, s rodinou ušiel pred vojnou do Londýna. „Cítim sa ako Brit. Možno je to tým, že som tam žil najdlhšie a strávil som tam najdôležitejšiu časť života - dospievanie,“ tvrdil Nestor El Maestro vlani pre webovú stránku Spartaka Trnava.

Za domov považuje Viedeň, kde žije s rodinou. Pôvodne sa volal Nestor Jevtič. Na El Maestra sa dal oficiálne premenovať. Už jeho meno ho na úspechy predurčuje.

„Chcel som sa volať výnimočnejšie. Niekoľkokrát som to oľutoval, pretože ľudia sa ma na to neustále pýtajú. Je to zvláštne, bláznivé,“ priznáva El Maestro dnes.

Okrem srbčiny hovorí aj po anglicky, nemecky, španielsky. A už sa naučil aj slovensky. „Komunikuje s nami po slovensky i po anglicky. Niekedy to aj skombinuje. Rozpráva svojou vlastnou rečou, ale všetci jej rozumejú. Je to taká elmaestročina,“ smeje sa Boris Godál, jeden z lídrov trnavského klubu.

El Maestro už v osemnástich pracoval ako analytik v anglickom West Ham United. Ako 24-ročný sa v službách Schalke stal najmladším asistentom trénera v histórii nemeckej bundesligy, v sezóne 2006/2007 skončil s klubom na druhom mieste.

Neskôr pôsobil v realizačnom tíme Hannoveru a Hamburgu. Viedol také esá svetového futbalu, akými sú dnes Mesut Özil či Ivan Rakitič.

“ Stretol som sa s ním na jednom seminári pri Viedni. Nestor toho o Trnave celkom dosť vedel, pretože sme s Austriou Viedeň hrali predkolo Európskej ligy. A neskôr sa mi cez jedného manažéra donieslo, že by ho práca v Trnave zaujímala. „ Pavel Hoftych, športový riaditeľ Trnavy

„Spôsob, akým súpera rozoberá a prenáša to na svoje mužstvo, je zrozumiteľný a perfektný. Hráči jeho analýzy hltajú. Je to pre mňa rovnaký typ ako Julian Nagelsmann alebo Thomas Tuchel. Má obrovskú budúcnosť, raz ho uvidíme v bundeslige,“ myslí si športový riaditeľ klubu Pavel Hoftych.

El Maestro a jemu podobní tréneri sú v Nemecku zaradení do kategórie "Laptop - Coach", čo je hanlivé označenie pre trénera, ktorý ako hráč nič nedokázal.

Vlasko však zostal v úžase. Prečo?