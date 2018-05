Boston prehral po predĺžení, Tampa získala postupový mečbal

Hokejisti Vegas Golden Knights zdolali San Jose.

5. máj 2018

NEW YORK. Hokejový obranca Dan Girardi rozhodol zásahom v 64. min o triumfe Tampy Bay nad Bostonom 4:3 po predĺžení v piatkovom štvrtom stretnutí 2 kola play off Východnej konferencie NHL.

Tím Lightning vedie už 3:1 v sérii hranej na štyri víťazné zápasy.

Stamkos: V play off sú najdôležitejšie víťazstvá

Na triumfe Tampy Bay sa podieľal dvoma bodmi za gól a asistenciu kapitán Steven Stamkos, skórovali aj Nikita Kučerov a Brayden Point. Bostonu nepomohli ani dva zásahy Patrica Bergerona.

"Môj vyrovnávajúci gól bol, samozrejme, veľmi dôležitý, ale v play off sú najdôležitejšie víťazstvá. Je jasné, že každý chce byť v tejto fáze sezóny produktívny, ale nie je to iba o jednom hráčovi a aj preto sme úspešní. Dobré tímy majú vždy široký káder," povedal podľa nhl.com Stamkos.

video //www.youtube.com/embed/0HgqEnEZaVU

Tím Bruins v desiatej minúte prehrával už o dva góly, no dokázal otočiť stav vo svoj prospech. Napokon však znovu otočila i Tampa.

"Vrátili sme sa do zápasu. Ukázali sme srdce, bojujeme celý čas. Boli sme už v dobrej pozícii, no, zvrtlo sa to a neuspeli sme," povedal obranca Bostonu Charlie McAvoy.

Tatar chýbal v zostave Vegas

Slovenský hokejista Tomáš Tatar znovu vypadol zo zostavy Vegas, tím Golden Knights aj bez jeho pomoci uspel nad San Jose 5:3 v piatkovom piatom stretnutí 2. kola play off Západnej konferencie NHL.

Vegas delí od postupu do finále jediný víťazný zápas, v sérii hranej na štyri triumfy vedú 3:2.

Golden Knights boli od začiatku lepším mužstvom, v 49. min bolo skóre už 4:0 pre Vegas. Druhý zásah Alexa Tucha v stretnutí vyhnal z bránky San Jose Martina Jonesa, ktorého nahradil Aaron Dell.

Zmena gólmana bola pozitívnym impulzom pre hráčov Sharks, v priebehu šiestich minút strelili tri góly a k Vegas sa priblížili na rozdiel jediného zásahu.

Prvým úspešným strelcom San Jose bol americký útočník so slovenským pôvodom Kevin Labanc. Pri všetkých góloch hostí asistoval Logan Couture.

Sharks v závere duelu v snahe vyrovnať odvolali brankára, triumf Vegas spečatil do opustenej bránky Jonathan Audy-Marchessault.

NHL 2017/2018 - výsledky:

semifinále Východnej konferencie - 4. zápas:

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:4 po predĺžení (1:2, 1:0, 1:1, - 0:1)

/stav série 1:3/

Góly: 16. Pastrňák (Krug, Marchand), 23. Bergeron (Krug), 47. Bergeron (Marchand) - 5. B. Point, 10. Kučerov (Hedman, Stamkos), 53. Stamkos (J. T. Miller), 64. Girardi (Killorn, Gourde)

Slovenský hokejista Zdeno Chára strávil na ľade 24:29 min., zaznamenal jeden mínusový bod, na trestnej lavici strávil dve minúty, bránku súpera ohrozil raz, pripísal si šesť bodyčekov a zablokoval dve strely.

semifinále Západnej konferencie - 5. zápas:

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

/stav série 3:2/

Góly: 20. Neal (S. Theodore, Perron), 25. Tuch (Marchessault, W. Karlsson), 29. Haula (Perron, Carpenter), 49. Tuch (Eakin, O. Lindberg), 59. Marchessault - 50. Labanc (Couture, Hertl), 52. Hertl (Bödker, Couture), 56. Bödker (Couture)