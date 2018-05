New Orleans pokorilo Golden State, Utah doma zaváhal

Pozrite si výsledky zápasov NBA 2017/2018 z noci na sobotu.

5. máj 2018 o 8:30 SITA

NEW YORK. Úradujúci šampióni Goldens State Warriors podľahli v New Orleans 100:119 v piatkovom treťom stretnutí semifinále play off Západnej konferencie basketbalovej NBA, hráči New Orleans skorigovali stav série na 1:2 z ich pohľadu.

Pelicans dominovali takmer celý zápas, keď sa aj hostia dostali do vedenia, nikdy nie o dvojciferný počet bodov. Domáci sa mohli spoľahnúť na talentovaného Anthonyho Davisa.

Dvadsaťpäťročný ostrostrelec nazbieral 33 bodov a pridal 18 doskokov.

"Cítil sa naozaj dobre. Stále opakoval, že neprehráme," prezradil o Davisovi tréner New Orleans Alvin Gentry. Séria bude pokračovať štvrtým zápasom, opäť na palubovke Pelicans.

video //www.youtube.com/embed/O84_xQxTx3U

Utah nenašiel silu, aby nadviazal na svoj triumf v druhom zápase v Houstone a v piatok na vlastnej palubovke prehral 92:113. Rockets si utvorili rozhodujúci náskok v prvej štvrtine, po ktorej viedli o 17 bodov.

Pod triumf sa podpísali James Harden a Eric Gordon, ktorí sa prezentovali 25 bodmi, Harden navyše aj dvanástimi asistenciami.

Najlepší tím profiligy po základnej časti Houston má v sérii hranej na štyri víťazstvá navrch 2:1.

NBA 2017/2018 - výsledky

ZÁPADNÁ KONFERENCIA - 2. kolo play off:

New Orleans - Golden State 119:100 (30:21, 32:35, 30:19, 27:25)

/stav série: 1:2/

Najviac bodov: A. Davis 33 (18 doskokov), Jrue Holiday 21, I. Clark 18 - K. Thompson 26, Durant 22, Stephen Curry 19

Utah - Houston 92:113 (22:39, 18:31, 25:23, 27:20)

/stav série: 1:2/

Najviac bodov: O'Neale 17, Burks 14, Gobert 12 - Harden (12 asistencií) a E. Gordon po 25, C. Paul 15