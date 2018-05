Trenčan Frühauf po boji o titul: Toľko bolesti som v živote nezažil

Ak ma dajú lekári dokopy, chcem s Trenčínom získať majstrovský pohár, vyhlásil Frühauf.

5. máj 2018 o 10:09 TASR

BRATISLAVA. Tohtoročné finále play off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže medzi Trenčínom a Banskou Bystricou bolo jedno z najzaujímavejších v jej 25-ročnej histórii.

Zverenci trénera Vladimíra Országha v nej síce viedli už 3:0 na zápasy, no hráči Dukly sa takmer postarali o zázrak. Sériu vyrovnali, no v rozhodujúcom súboji už ťahali za kratší koniec.

Obranca Trenčína Peter Frühauf sa vrátil k finálovej sérii v rozhovore v televíznom štúdiu TABLET.TV, v ktorom priznal obrovské sklamanie z prehry a prezradil aj zdravotné problémy, s ktorými sa musel boriť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Trenčanov podržal brankár Hiadlovský

Hoci to po úvodných troch finálových zápasoch vyzeralo tak, že sa o tohtoročnom majstrovi rozhodne v najkratšom možnom čase, napokon z toho bolo najdramatickejšie finále za posledné roky.

Hokejisti Dukly Trenčín dokázali vyrovnať stav série s Banskou Bystricou z 0:3 na 3:3 na zápasy, no v rozhodujúcom súboji už lapali po dychu.

"Ujali sme sa síce vedenia, no už pred naším gólom mali Bystričania kopec šancí, boli živší, viac im to 'jazdilo'... Objektívne treba povedať, že sme so šťastím vyhrávali.

//www.dailymotion.com/embed/video/x6ivx94

Keby sme tento stav však udržali dlhšie, mohol ten zápas vyzerať inak, no krátko na to sme inkasovali vyrovnávajúci gól a vzápätí strhol súper vedenie na svoju stranu. Potom už bola Bystrica na koni a cválala až do konca.

Nás neraz podržal brankár Hiadlovský a len vďaka nemu nebolo o majstrovi rozhodnuté skôr ako v polovici záverečnej tretiny, kedy sme inkasovali tretí gól a po ňom ešte ďalšie dva," vrátil sa Frühauf myšlienkami niekoľko dní dozadu.

Frühauf: Najbolestivejšie play off v kariére

Tridsaťpäťročný obranca odohral vo finálovej sérii šesť zo siedmich zápasov, no v ani jednom z nich nebol zdravotne fit.

Prečítajte si tiež: Radivojevič povie Šatanovi nie. Toto play off mi zobralo pár rokov života, tvrdí

On sám to nerád priznáva, aby nedegradoval triumf Banskobystričanov, no pravda je taká, že v tom čase zažíval kvôli bolestiam nejednu bezsennú noc.

"Nerád o tom hovorím, aby to nevyzeralo, že sa vyplakávam. Ale keď ste už túto tému otvorili, tak je pravda, že to bolo v tomto smere náročné a určite to bolo najbolestivejšie play off v mojej kariére.

Boli tam aj nejaké injekcie a nebolo ich málo, no to už asi patrí k tomu.

Nemyslím si totiž, že by nejaký hráč v mojom veku pohrdol šancou zabojovať o majstrovský titul kvôli nejakému zraneniu, no s čistým svedomím môžem už teraz povedať, že toľko bolesti som v živote ešte nezažil," pokračoval skúsený zadák, pre ktorého sa misia v Dukle s najväčšou pravdepodobnosťou ešte neskončila.

"Ak ma dajú lekári dokopy, chcem s Trenčínom získať majstrovský pohár."

Obrovské sklamanie

Rodák z Prešova má síce na konte jeden majstrovský titul so Slovanom Bratislava zo sezóny 2011/2012, ale po triumfe s trenčianskou Duklou túžil viac ako inokedy.

“ Nepopieram, že KHL, ktorá má obrovskú kvalitu, by som si rád zahral, ale samotné lietanie ja nemusím. Aj z toho dôvodu som si to ani veľmi predstaviť nevedel. „ Peter Frühauf, obranca Trenčína

O to väčšie sklamanie prežíval bezprostredne po záverečnej siréne sezóny a rovnako ho to bolí aj s odstupom niekoľkých dní.

"Stále to trvá a na rovinu poviem, že to je najväčšie sklamanie v mojej kariére. Predsa len, ak hráte siedmy finálový zápas, máte k trofeji bližšie ako hocikedy inokedy, môžete mať viac šťastia ako súper, ale môže sa stať aj niečo nepredvídateľné a následne zdvihnete nad hlavu majstrovský pohár.

Takže najmä z tohto dôvodu to beriem ako obrovské sklamanie, ktoré ma tak skoro určite neprejde. Ak vôbec...".

Kým Frigo, ako znie Frühaufova dlhoročná prezývka, si to po spomínanej majstrovskej sezóne v Slovane zamieril do Česka, Slova sa stal súčasťou nadnárodnej KHL, kde pôsobia dodnes.

Frühauf lietanie nemusí

Nemrzí ho, že si s klubom z hlavného mesta nezahral v druhej najkvalitnejšej lige na svete? "Nie. Dlhé lety, časové posuny a vlastne všetko, čo sa deje okolo toho, nebolo nič pre mňa.

Nepopieram, že KHL, ktorá má obrovskú kvalitu, by som si rád zahral, ale samotné lietanie ja nemusím. Aj z toho dôvodu som si to ani veľmi predstaviť nevedel," pokračoval 20-násobný slovenský reprezentant.

Prečítajte si tiež: Vůjtek: Slováci môžu prekvapiť. Páči sa mi mladík s maďarským priezviskom

V týchto dňoch sa v Dánsku konajú 82. majstrovstvá sveta v hokeji, kde nechýbajú ani slovenskí reprezentanti. Frühaufovi sa súčasný národný tím svojím zložením pozdáva.

"Celkom sa mi páči, ako je poskladaný, chalani vedia, čo majú hrať, Ramsayho systém sa im podľa mňa už dostal pod kožu a celkovo si myslím, že sme na dobrej ceste. Pevne verím, že na šampionáte chlapci zvládnu prvý zápas s Českom a od neho sa potom odrazíme.

Brankárov máme skvelých, a tak by bolo dobré, aby sa našiel jeden strelec a kolektívnym výkonom sme išli celým turnajom. Ak sa nám podarí postúpiť do štvrťfinále, v čo verím, tak by z toho mohlo byť aj semifinále.

Je to možno až priveľmi optimistické, ale čo by som to bol za Slováka a kamaráta, keby som v to aspoň nedúfal," uzavrel Frühauf.