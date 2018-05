Česko zdolalo Slovensko 3:2 po predĺžení na MS v hokeji 2018 - Priebeh zápasu

Prečítajte si, ako prebiehal zápas Slovensko - Česko na MS v hokeji 2018.

5. máj 2018 o 23:07 TASR

MS v hokeji 2018

A-skupina (Kodaň)

Česko - Slovensko 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 22. Kubalík (Nestrašil, Jaškin), 60. Nečas (Kubalík), 63. Jaškin - 8. Krištof (Sekera, Nagy), 26. Sekera (Nagy).

Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Mayer (USA) - Malmqvist (Švéd.), McCrank (Kan.), vylúčení na 2 min.: 3:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 12.490 divákov (vypredané).

Česko: Francouz - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Polášek, Šulák, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Řepík, Plekanec, Kubalík - Chytil, Horák, Kousal

Slovensko: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš, Jánošik, Fehérváry - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Cingel, Marcinko, Skalický

Slovensko - Česko na MS v hokeji 2018 - priebeh zápasu:

I. tretina:

Tradičné derby sa hralo pred zatiaľ najväčšou kulisou v Royal Arena a v búrlivej atmosfére. Aj tá prispela k tomu, že oba tímy sa do seba pustili naplno hneď od začiatku a v úvodných piatich minútach si vypracovali gólové šance.

Ako prví pohrozili v 3. minúte Česi, keď puk preletel tesne okolo Čiliakovej bránky. Potom za pár sekúnd mohol padnúť gól na oboch stranách. Najprv dobre mieril z ľavého kruhu Mikúš, ale Francouz si postrážil bližšiu žŕdku.

Nasledoval český protiútok 2 na 1, pri ktorom Faksa netrafil skackajúci puk pred odkrytou bránkou a vzápätí na druhej strane strieľal spomedzi kruhov opäť Mikúš.

V 8. minúte išiel na trestnú Gudas a Slováci potrebovali na využitie presilovky len štyri sekundy. Nagy posunul puk na modrú Sekerovi a Krištof tečoval jeho delovku do siete - 1:0.

Slováci pokračovali v dobrom výkone v obrane a ďalej hrozili z brejkov. V 13. minúte prestrelil zblízka bránku Cingel, v 15. skúsil Haščák z uhla sťahovačku, Francouz bol pozorný. V závere zatlačili Česi a Čiliak mal plné ruky práce pri nájazde Jaškina z pravej strany a dorážke Nestrašila.

Mali aj ďalšie šance, ale ich súper hral veľmi obetavo a množstvo striel sa vďaka blokom k bránke ani nedostalo. V závere mali Česi po Nagyovom faule presilovku, ale rýchlo ju ukončil Jaškin, ktorý v snahe dorážať sekol Čiliaka.

II. tretina:

Slováci tak odštartovali druhé dejstvo dohrávanou 50-sekundovou presilovkou, no hneď po nej inkasovali. Nagy nevyhodil puk z obranného pásma, Nestrašil ho posunul Kubalíkovi a ten blafákom pomedzi Čiliakove betóny vyrovnal - 1:1.

Vysoké tempo vo skvelej atmosfére pokračovalo aj ďalej. Ramsayho zverenci hrali od 25. minúty opäť v početnej výhode, po dorážke pred Francouzom sa strhla prvá menšia šarvátka. Slováci sa udržali v pásme a pridali druhý gól. Po Nagyovej prihrávke opäť vypálil od modrej Sekera a puk skončil opäť v bránke, tentokrát ale bez teču - 2:1.

Ďalšie minúty priniesli bojovný hokej s množstvom súbojov v strednom pásme a pri mantineloch. Viac tvoriť sa snažili Česi, ale súperi im nenechávali ani centimeter voľného miesta. Smerom dopredu to Slovákom však škrípalo a mali problémy dostať sa cez neutrálnu tretinu.

V 33. minúte išiel na trestnú po zbytočnom faule Čajkovský a Česi mali tutovku na vyrovnanie. Červenka potiahol puk do pásma, parádne uvoľnil do nájazdu Hyku, ale Čiliak opäť zachránil. A podarilo sa mu to aj v záverečných sekundách tretiny. Po chybe Krištofa sa dostal k teču Nestrašil, Čiliak stihol zareagovať a puk sa prekĺzol popri jeho pravej žŕdke.

III. tretina:

Tretie dejstvo odštartovalo náporom Čechov, Čiliak mal v krátkom slede dva dobré zákroky, v permanencii však bol neustále. Slováci totiž akoby pohŕdali možnosťou jednoducho vyhodiť alebo vyviezť puk z vlastného pásma a tak si poriadne zatápali.

Na to zareagoval v 47. minúte aj Ramsay a vypýtal si time out. Jeho zverenci sa totiž dovtedy dostali nebezpečnejšie pred Francouza len raz po šikovnej kľučke Nagya za bránkou. Český nápor sa ešte vystupňoval v následnej presilovke, ale na gól ho nepretavili. Na druhej strane zamestnal brankára Jurčo.

V 53. minúte sa rútil sám na brankára Jaškin, no Ďaloga mu v poslednej chvíli strčil hokejku do strely. Ramsay zúžil káder na tri lajny, pričom poslednú tvorili hráči z pôvodnej tretej a štvrtej. Česká snaha o vyrovnanie gradovala a pred Čiliakom neustále horelo.

Francouz odišiel z bránky už 2:40 minúty do konca. Cingel zahodil šancu rozhodnúť do prázdnej bránky a česká power play nakoniec slávila úspech. Desať sekúnd pred koncom si Nečas narazil v strednom pásme s Kubalíkom a strelou medzi ruku a telo vyrovnal - 2:2.

Predĺženie:

Duel tak pokračoval v predĺžení. Aktívnejší boli opäť Česi. Rozhodujúci gól mal na hokejke opäť Nečas, no nezakončil a navyše tvrdo vrazil do mantinelu a z ľadu mu museli pomôcť. V 53. minúte rozhodol Dmitrij Jaškin.