Zronení Slováci. Takýto výsledok si musíme postrážiť, ľutoval Krištof

Slovenskí hokejisti prišli o výhru nad Českom v záverečných sekundách.

5. máj 2018 o 23:31 Marián Szűcs

KODAŇ, BRATISLAVA. Pred pár dňami spolu oslavovali ligový titul. Teraz stáli proti sebe v posledných sekundách napínavého zápasu na majstrovstvách sveta.

Český útočník Martin Nečas verzus slovenský brankár Marek Čiliak, kluboví spoluhráči z Komety Brno.

Počas zápasu Slovenska proti Česku mal dlho navrch slovenský gólman. Necelých desať sekúnd pred koncom riadneho hracieho času však nedokázal zastaviť strelu českého tínedžera. Bola to posledná šanca Čechov na vyrovnanie.

Krátko predtým mohol pritom Lukáš Cingel poslať puk do prázdnej bránky a rozhodnúť o výhre Slovákov.

Nepomohli Čiliakovi

„Je to sklamanie, dostali sme gól deväť sekúnd pred koncom, predtým sme mali šancu. Mali sme si to postrážiť, zahrať to inak, dotiahnuť to do víťazného konca,“ komentoval Čiliak pre RTVS.

Česi vyrovnali v závere na 2:2 a v predĺžení strelil rozhodujúci gól Dmitrij Jaškin. Slováci tak vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta získali iba bod.

Česi mali výraznú streleckú prevahu aj viac šancí a Slovákov dlho držal nad vodou brankár Čiliak.

„Chytal výborne, veľakrát nás podržal. Škoda že sme mu v závere viac nepomohli,“ ľutoval útočník Michal Krištof, ktorý dal prvý gól Slovákov, keď tečoval v presilovke strelu Andreja Sekeru.

„Škoda, že nebol o jeden taký teč viac,“ povzdychol si. „Takýto výsledok si musíme postrážiť. Mohli sme mať tri body a bolo by to oveľa veselšie,“ dodal.

Chcú body proti Švajčiarom

„Je to veľké sklamanie. Mali sme veľkú šancu na gól do prázdnej bránky, ale potom nás súper prečíslil,“ reagoval reprezentačný kouč Craig Ramsay pre RTVS.

„Je to škoda, dostať gól pár sekúnd pred koncom. Ale myslím, že sa nemáme za čo hanbiť,“ vravel útočník Tomáš Jurčo.

Už v nedeľu o 20.15 čaká Slovákov druhý zápas na šampionáte, nastúpia proti Švajčiarom. „Musíme sa z toho poučiť. Zajtra je nový deň. Budeme chcieť vyhrať,“ hovoril Čiliak.

„Musíme zbierať body,“ naznačil Jurčo.