Sekera: Teraz je ľahké komentovať. Cingel nemôže za našu prehru

Určite si v kabíne niečo povieme, ale chalani sú dospelí, aby sa dali dohromady a nemali hlavy v smútku, hovorí Andrej Sekera.

5. máj 2018 o 23:44 Juraj Berzedi

Desať sekúnd chýbalo, aby ste proti Česku získali tri body. Napokon ste prehrali po predĺžení a máte len jeden. Je to veľká smola?

„Na konci sme stratili nohy. Hrali sme dobrých šesťdesiat minút, aj keď na konci nás Česi zatlačili, zostali sme v defenzíve kompaktní. Podržal nás brankár Čiliak. Len škoda tej poslednej strely. To je však hokej. Vystrelíte a padne to tam. Nemáme sa však začo hanbiť.“

Tesne pred vyrovnávajúcim gólom na 2:2 mal veľkú šancu na druhej strane Lukáš Cingel. Budete mu niečo vyčítať?

„Chcel dať gól do prázdnej bránky, ako každý chce dať gól. Teraz je to ľahké komentovať. Stáva sa to. Netrafil, ale nemyslím že to bol dôvod, pre ktorý sme prehrali.“

Dva góly ste dali v presilovke. Je to dobrý signál do ďalších zápasov?

„Skôr by nás tešili tri body ako dva góly v presilovke. Keď však neprší, aspoň kvapká. Nemali sme v presilovkách žiadne vymyslené signály, hrali sme jednoducho a účelne.“

Na prvý gól ste nahrali Michalovi Krištofovi, druhý ste strelili. Ako ste videli gólové momenty?

„Pri prvom góle som plánoval strieľať na bránku a Michal Krištof do toho dobre vložil hokejku. Pri mojom góle sme vyhrali buly a bola tam vynikajúca práca Tomáša Jurča pred bránkou. Ak budeme hrať naďalej účelne, je tam šanca na úspech.“

Psychika mužstva môže po nešťastnej prehre mierne klesnúť. Budete sa snažiť ako kapitán mužstvo povzbudiť?

„Určite si v kabíne niečo povieme, ale chalani sú dospelí, aby sa dali dohromady a nemali hlavy v smútku. Samozrejme, že to naštve, ale taký je šport. Bol to dobrý a rýchly hokej. Hralo sa do tela. Atmosféra bola skvelá a diváci si prišli na svoje.“

Zápas s Českom stál mužstvo veľa fyzických síl. Bude náročné sa pripraviť na nedeľňajší súboj o 20.15 proti Švajčiarom?

„Bude to veľmi ťažké. Každý z nás však už hral dva zápasy za dva dni. Všetci vieme, ako sa na to pripraviť. Švajčiari sú taktiež vynikajúci korčuliari, hrajú kanadským štýlom a bude to ďalší ťažký zápas.“