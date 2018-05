Čiliak bol výborný, ale asi som šikovný, vravel strelec rozhodujúceho gólu Jaškin

V NHL nepatrí medzi tradičných strelcov.

6. máj 2018 o 9:30 SITA

KODAŇ. Dmitrij Jaškin zažil v sobotňajšom súboji na MS v hokeji 2018 proti Slovensku smútok zmiešaný s hnevom, ale aj veľkú radosť.

Český útočník bol na trestnej lavici, keď v 26. minúte Andrej Sekera poslal Slovákov do vedenia 2:1. Rovnaký hráč sa však v 63. minúte postaral o to, že zdanlivo stratený zápas v kodanskej Royal Arene Česi vyhrali nad Slovákmi v predĺžení 3:2.

"Dvakrát mi to tam skočilo a potom som trafil. Čiliak bol celý zápas výborný, ale asi som šikovný, keď mi to tam prešlo," opísal víťazný gól Jaškin v rozhovore na webe idnes.cz.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Robustný útočník hráva v tíme NHL St. Louis Blues a nepatrí medzi tradičných zakončovateľov. V sezóne 2017/2018 nazbieral v 76 zápasoch 17 bodov. V prvom vystúpení na MS v hokeji 2018 však prispel k dvom bodom pre svoj tím gólom aj asistenciou.

Prečítajte si tiež: Keby sme hrali ako kedysi, s Čechmi prehráme 0:8, tvrdí expert

"Bolo to veľmi vydreté víťazstvo. Počas zápasu sme si prešli zrejme všetkým. Dať víťazný gól na majstrovstvách sveta, to už je niečo. Jeden z najkrajších momentov mojej kariéry, niečo podobné som doteraz nezažil," pokračoval 25-ročný rodák z ruského Omska, ktorý sa už ako 8-mesačný s rodičmi presťahoval do Českej republiky.

Aj Jaškin spomenul nekvalitný ľad v Royal Arene, kde bolo horúco ako v lete pod holým nebom. Sťažovať sa však nechcel, keďže strelil víťazný gól.

"Ľad nestál za nič, ale pre obe mužstvá to bolo rovnaké Museli sme sa s tým vyrovnať. Bolo treba hrať jednoducho a strieľať na bránku. Aj góly padli po nie najlepších strelách, ale puk tam prepadol. Brankárom sa to číta len veľmi ťažko. Takže strieľať a strieľať," dodal Jaškin.