V Austrálii rozhodol o titule kontroverzný gól, pred ktorým zlyhala videotechnika

Presný zásah pre ofsajd nemal platiť.

6. máj 2018 o 10:18 TASR

MELBOURNE. Finále najvyššej austrálskej futbalovej ligy medzi Newcastle Jets a Melbourne Victory rozhodol gól, ktorému predchádzalo postavenie mimo hry hráča hostí.

Hlavnému arbitrovi duelu však nemohol v kľúčovom okamihu pomôcť videorozhodca (VAR), pretože v systéme nastala technická porucha len niekoľko sekúnd pred rozhodujúcim presným zásahom Kostu Barbarousesa.

Zábery televíznych kamier potvrdili, že James Donachie, ktorý prihrával na gól Barbarousesovi, bol v ofsajde. Systém VAR však pre poruchu nemal prístup k týmto záberom.

"Technológia má pomáhať pri odstraňovaní ľudských chýb, no teraz sama zlyhala. V danom momente neboli k dispozícii zábery z potrebných uhlov. Zistíme, prečo sa to stalo a zabránime tomu, aby sa to zopakovalo. Systém zlyhal jediný raz v sezóne, no v tej najkritickejšej chvíli a to nás veľmi mrzí," citovala agentúra AP Grega O'Rourkea, šéfa A-League.

Hráči Melbourne vyhrali 1:0 a získali svoj štvrtý ligový titul v histórii.

FOTO: Záber, ktorý potvrdzuje, že išlo o ofsajd:

VIDEO: Zostrih zápasu: