Ukázali sme Európe, ako vyzerá dobrý hokej

V Česku sa vie, že z Brna príde vždy niečo príjemne alebo nepríjemne prekvapivé. Ak sa to nevedelo na Slovensku, už to neplatí.

6. máj 2018 o 11:34 Petr Šabata

Kým používali Slováci proti Česku pravé české hokejové zbrane (brankár, šikovnosť, rozvaha), boli úspešní. Potom sa to ale zvrtlo.

Základom bol gólman. Marek Čiliak v premiére na veľkom medzinárodnom podujatí tím výrazne podržal. Bol najlepším hráčom zápasu.

Česi boli v minulosti úspešní len na akciách, kde mali skvelého gólmana - pred šampionátom rozdával rozhovory Dominik Hašek, hviezda zlatého olympijského tímu z Nagana (vo februári to už bolo 20 rokov).

A pred ním žiarili Holeček, po ňom Bříza, Turek, Hnilička (samozrejme, pozdravujeme Dzurillu, Laca, Laššáka...).

Čiliak zastavoval puky vyrážačkou, betónmi, lapačkou aj maskou. Hovorí sa o ňom, že najlepšiu formu má na jar - v play off českej ligy to potvrdil a vychytal titul brnianskej Komete. Teraz v Kodani to isté.