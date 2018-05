Sekera: Toto je realita. Ak nekorčuľujeme, nemôžeme vyhrať

Hokejisti prehrali aj druhý zápas na šampionáte. Musíme sa poučiť, lebo takto nevyhráme, vraví kapitán.

6. máj 2018 o 23:01 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Ani v druhom zápase majstrovstiev sveta si slovenskí hokejisti nepripísali prvé víťazstvo. So Švajčiarmi prehrali hladko 0:2.

Švajčiari boli celý zápas aktívnejší a častejšie sa dostávali do šancí. Prvý gól strelili v 12. minúte, keď Tristan Scherwey skvelo tečoval strelu tesne pred Čiliakom.

Sekera: Musíme sa poučiť

Druhý gól pridal v 21. minúte pri vlastnom oslabení Marco Müller. Slovenskí hráči vtedy v obrane urobili hlúpe chyby. Müller išiel sám na slovenského brankára a strelou pod žŕdku zvýšil.

Hokejisti boli po prehre sklamaní najmä z pasivity.

„Švajčiari hrali lepší hokej, lepšie korčuľovali a zaslúžene vyhrali. Na to, že sme hrali dva zápasy za dva dni sa nemôžeme vyhovárať. Všetci sme tu profesionáli, ktorí sme už takto zápasy odohrali,“ hodnotil zápas kapitán Andrej Sekera pre RTVS.

„Bohužiaľ, toto je realita. Keď nekorčuľujeme, ťažko vyhráme. Musíme sa z tohto zápasu poučiť. Ak chceme vyhrať, nemôžeme hrať tak ako dnes.“

Akoby sa Švajčiarov báli

Švajčiari celý zápas skvelo bránili a likvidovali šance Slovákov. V posledných minútach sa slovenský tím ani nevedel dostať k strele na bránku.

„Polovicu zápasu boli Švajčiari aktívnejší. Tlačili sa do bránky a do striel. Zápas sa lámal približne v polovici. My sme sa nevedeli takmer vôbec presadiť. Na včerajší zápas proti Čechom by som sa nevyhováral. Švajčiari tiež hrali v sobotu,“ hovoril center Tomáš Marcinko.

„Dnes sme len sledovali Švajčiarov pri hre, akoby sme sa ich báli. Proti Rakúsku musíme hrať lepšie v útočnom pásme, puky nemôžeme odhadzovať. Potom si môžeme vytvárať aj gólové šance. To najdôležitejšie bude, aby sme mali puk na hokejkách a nenaháňali sa za ním,“ vravel tréner Craig Ramsay pre RTVS.

Slovenskí hokejisti z dvoch zápasov získali jeden bod a v poradí A-skupiny sú na 6. mieste. Tretí zápas MS odohrajú v utorok 8. mája o 16.15 proti Rakúsku.