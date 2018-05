Pozrite si zápas Slovenska so Švajčiarskom na fotografiách.

6. máj 2018 o 22:27 SME.sk

BRATISLAVA. V sobotňajšom zápase s Českom Slováci síce prehrali po predĺžení 2:3, no zdalo sa, že s podobnými výkonmi by postup do štvrťfinále nemusel byť iba nesplniteľným snom.

Vytriezvenie prišlo však len 24 hodín po prvom slovenskom zápase na šampionáte. Zverenci trénera Craiga Ramsayho podľahli dobre hrajúcim Švajčiarom 0:2.

Pozrite sa, ako prebiehal zápas Slovenska so Švajčiarskom na záberoch fotoreportéraTASR.