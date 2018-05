Mikúš: Sklamali sme seba i fanúšikov. So Švajčiarmi sa nám ťažšie dýchalo

Keď chceme vyhrať, musíme sa prispôsobiť korčuliarskemu tempu súpera, hovorí slovenský útočník Juraj Mikúš.

6. máj 2018 o 23:17 Juraj Berzedi

So Švajčiarskom ste v druhom zápase na majstrovstvách sveta prehrali 0:2. Z tribúny to vyzeralo ako veľké slovenské trápenie. Ako ste to vnímali na ľade?

„Pripravovali sme sa na to, že nás Švajčiari budú napádať, budú agresívni a rýchli, čo sa naplnilo. Mali sme s tým dosť veľké problémy, ale bol to zápas, ktorý sme mohli uhrať. Bohužiaľ, dostali sme gól v našej presilovke. Za stavu 0:2 to už bolo ťažké. Hokej je rýchly šport, ale naozaj sme sa trápili a mali málo šancí.“

Zanechala nešťastná koncovka zápasu s Českom, v ktorom ste inkasovali vyrovnávajúci gól desať sekúnd pred koncom tretej časti a napokon ste prehrali v predĺžení 2:3, nejaké stopy vo vašich hlavách?

„Ťažko povedať, možno áno. Keby bolo keby. Každý sa s tým musí vysporiadať sám. Stále nie je koniec turnaja. Musíme to nejako otočiť.“

V oboch zápasoch s Českom a Švajčiarskom ste za súperom zaostávali po korčuliarskej stránke. Čím si to vysvetľujete?