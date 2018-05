Graňák: Puky sme si posúvali ako problém a hádzali ich do nohavíc

So Švajčiarmi to vyzeralo, akoby presne vedeli, čo chcú na ľade robiť a plnili to, priznáva obranca Dominik Graňák.

6. máj 2018 o 23:59 Juraj Berzedi

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Dominik Graňák.(Zdroj: TASR)