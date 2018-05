Golden State i Houston vyhrali u súperov a vypracovali si postupové mečbaly

Pozrite si súhrn nočných výsledkov play off NBA 2017/2018.

7. máj 2018 o 8:20 SITA

NEW YORK. Obhajcovia titulu z Golden State sú krok od postupu do finále play off Západnej konferencie basketbalovej NBA.

V nedeľu zvíťazili v New Orleans 118:92 a v sérii vedú už 3:1. Warriors napravili zaváhanie z tretieho zápasu, keď v piatok podľahli súperovi 100:119.

Durant si zápas užíval

Dôležitý úspech režíroval Kevin Durant, ktorý nastrieľal 38 bodov.

"Presvedčil som samého seba, že ma nezaujíma, čo bude po zápase. Bol som voľný, užíval som si to. Nezáležalo, či som trafil alebo nie, stále som sa snažil hrať agresívne," povedal Durant.

Jeho formu si všimla aj ďalšia hviezda Stephen Curry. "Iba som ho hľadal v pozíciách na zakončenie. Niekedy to nie je zložité, stačí mu hodiť loptu. Nie je treba to komplikovať, je skvelý strelec," uviedol Curry.

V domácom drese vyčnieval Anthony Davis s 26 bodmi a dvanástimi doskokmi, no Pelicans trápila presnosť.

Spoza trojkového oblúka trafili iba štyrikrát - z 26 pokusov, celkovo dosiahli len 36-percentnú úspešnosť streľby.

"Minuli sme príliš veľa ľahkých striel. Navyše sme boli nedisciplinovaní a doplatili sme na to," zhodnotil Davis. Golden State môže spečatiť postup v utorok na svojej pôde.

video //www.youtube.com/embed/Zy3645OMi9c

Houston si vypracoval mečbal

Najlepší tím NBA po základnej časti Houston triumfoval na palubovke Utahu 100:87, a rovnako ako Golden State, vedie v sérii 3:1.

Rockets sa dokonalo revanšovali za domácu prehru, keď uspeli v oboch dueloch na palubovke Jazz.

"Predviedli sme veľkú dávku statočnosti, keď sme tu zvládli oba zápasy," uviedol Chris Paul, autor 27 bodov a 12 doskokov.

Houston v utorok privíta Utah a môže rozhodnúť o postupe do konferenčného finále.

video //www.youtube.com/embed/CMFrPsfwLGs

Sumáre NBA - nedeľa

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

New Orleans - Golden State 92:118 (22:37, 32:24, 19:33, 19:24)

/stav série: 1:3/

Najviac bodov: A. Davis 26 (12 doskokov), E. Moore 20, Jrue Holiday 19 - Durant 38, Stephen Curry 23, K. Thompson 13

Utah - Houston 87:100 (23:30, 25:28, 17:21, 22:21)

/stav série: 1:3/

Najviac bodov: Mitchell 25, Ingles 15, Gobert 11 (10 doskokov) - C. Paul 27 (12 doskokov), Harden 24, Capela 12 (15 doskokov)