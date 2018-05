Česko : Švajčiarsko - MS v hokeji 2018 - Online prenos

Sledujte online s nami.

8. máj 2018 o 20:15 SME.sk

BRATISLAVA. Česko bojuje so Švajčiarskom na majstrovstvách sveta v hokeji 2018 v Dánsku. Česko do zápasu vstupuje po prehre so Švédskom. Dosiaľ nazbieralo dva body za triumf nad Slovenskom 3:2 po predĺžení.

Švajčiarsko nazbieralo päť bodov za víťazstvo nad Rakúskom po predĺžení a Slovenskom.

