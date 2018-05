Guľa sa stal trénerom dvadsaťjednotky. Žilina už má náhradu

Guľa vo funkcii nahradil Ota Brunegrafa.

7. máj 2018 o 11:13 (aktualizované 7. máj 2018 o 12:11) TASR a SITA

Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Adrián Guľa je novým trénerom slovenskej mužskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov.

Predstavitelia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) o tom informovali v pondelok predpoludním počas tlačovej konferencie v Bratislave. K národnému mužstvu odchádza zo Žiliny aj jeho dlhoročný asistent Marián Zimen.

Ponuku uprednostnil pred zahraničím

Guľa vo funkcii nahradil Ota Brunegrafa, ktorý mužstvo viedol v marcových stretnutiach kvalifikácie o postup na ME 2019 do Talianska po odchode Pavla Hapala do pražskej Sparty.

Štyridsaťdvaročný Guľa od roku 2013 je šéfom lavičky MŠK Žilina, vlani klub priviedol k zisku národného titulu.

"Dohodli sme sa, že dokončí aktuálnu kvalifikáciu a potom na nasledujúci kvalifikačný cyklus. Pán Guľa je zmluvne viazaný v MŠK Žilina.

2013 V tomto roku sa stal Adrián Guľa trénerom MŠK Žilina.

Jeho majiteľ pán Antošík nám vyšiel v ústrety a uvoľnil ho pre túto funkciu. Som rád, že tréner, s ktorým sme sa dohodli, spĺňa najvyššie kritériá," povedal prezident SFZ Ján Kováčik.

"Vzhľadom na odchod Pavla Hapala a následne aj jeho asistenta Ota Brunegrafa z reprezentačnej stoličky hľadal Slovenský futbalový zväz nástupcu, ktorý by vedel pokračovať v načatej práci a kontinuálne nadviazať na predošlú robotu trénerov.

Výkonný výbor SFZ poveril prezidenta SFZ Jána Kováčika a mňa ako viceprezidenta SFZ, aby sme oslovili Adriána Guľu, ktorý bol jediným kandidátom a pre SFZ bol hlavnou prioritou," povedal pre web MŠK jeho športový riaditeľ Karol Belaník.

O Guľove služby bol záujem aj v zahraničí, spomínala sa predovšetkým Legia Varšava.

"Ponuka ma zaujala natoľko, že som sa rozhodol korektne rozviazať zmluvu so špičkovým klubom MŠK Žilina. Urobím maximum, aby som pomohol slovenskému futbalu. Možností bolo viac, ale rozhodol som sa pracovať na Slovensku. Verím, že to bolo správne rozhodnutie," povedal 42-ročný Guľa.

Mladým Slovákom patrí v tabuľke 2. skupiny druhé miesto za suverénnym Španielskom. Z tabuľky druhých tímov poputujú do baráže štyri najlepšie mužstvá z deviatich skupín.

Zostávajúce duely sú na programe na jeseň, 11. septembra na Islande, 12. októbra doma proti Estónsku a 16. októbra v Severnom Írsku. Ešte predtým sa 6. septembra uskutoční domáce prípravné stretnutie s talianskymi rovesníkmi.

Na vyplnenie dlhej prestávky sa plánuje zraz reprezentácie do 20 rokov, jej členovia budú základom pre novú dvadsaťjednotku.

"Uvažujeme o zraze SR 20 na prípravu s Moldavskom. Prijal som ambíciu hráčov, urobíme všetko, aby sme sa dostali do baráže. V nej bude jednoznačným cieľom postúpiť. Kvalifikácia je rozohraná, snáď do nej naskočím podobným spôsobom, ako sa to podarilo Otovi Brunegrafovi."

Žilina už má náhradu

Žilina už našla aj náhradu za odchádzajúceho Guľu. Novým trénerom MŠK Žilina sa stane od začiatku ročníka 2018/2019 Jaroslav Kentoš.

Ten pod Dubňom pôsobí od roku 2015 ako hlavný tréner projektu "B"+U19". Spolu so 43-ročným trénerom sa k "A"-tímu presúva aj jeho asistent Tibor Goljan.

Sedemnásobný slovenský šampión o tom informoval v pondelok na oficiálnom webe.

"Na našu filozofiu nebude mať žiadny vplyv odchod trénera Guľu. Kontinuita prebieha aj tým, že od 1. júla prevezme trénerské žezlo Jaroslav Kentoš, ktorý u nás končí už svoju tretiu sezónu. Už pri jeho angažovaní z Podbrezovej sme si zadefinovali, že tréner Kentoš systémovo vníma filozofiu nášho klubu.

Jaroslav Kentoš prišiel z Podbrezovej. Vedel, že keď Adrián Guľa raz skončí, on prevezme jeho trénerské miesto. (zdroj: TASR)

Tri roky pracoval v projekte, jeho rukami prešlo veľa mladých hráčov a zároveň bol v úzkej spolupráci s realizačným tímom Aďa Guľu. Z tohto pohľadu je kontinuita jasná a daná. S trénerom Kentošom sme sa už vtedy dohodli, že pri odchode Adriána bude trénerom "A"-tímu práve on.

Počas jeho trojročnej práce v projekte ukázal progres a zároveň nasal naše myšlienky. Nehľadali sme preto trénera z vonka, ktorý by zmenil našu koncepciu," povedal športový manažér Karol Belaník.

Uvoľnenú trénerskú stoličku v projektu "B"+U19" zaujme Norbert Guľa, ktorý pracuje v Žiline už vyše roka a v aktuálnej sezóne zastáva post hlavného trénera mládežníckeho družstva "U17".

Žilina sa lúči s trénerom Guľom