V Kodani majú problémy s ľadom, Slovákom zrušili tímové fotenie

Už od začiatku sa viacero tímov sťažovalo na mäkší ľad.

7. máj 2018 o 12:19 TASR

KODAŇ. Na problémy s ľadom sa sťažovali slovenskí hokejisti už od príchodu do kodanskej Royal Arena. V pondelok na ne museli zareagovať aj organizátori a tak pozmenili program.

Zrušili všetky plánované rozkorčuľovania na hlavnej ploche i tímové fotenie Slovákov. Už od začiatku sa viacero tímov sťažovalo na mäkší ľad, ktorý sa topil a organizátori ho nestihli domrazovať.

Badateľné to bolo aj počas nedeľňajšieho večerného zápasu Slovákov so Švajčiarmi (0:2). Tesne pred úvodným buly bolo vidieť čiary od vody a pracovníci ľad na niektorých miestach museli upravovať aj počas zápasu.

Puk často skákal a hráči sami od seba padali. "Je to na ňom ťažké, ale na to sa vyhovárať nemôžeme, je to ťažké pre všetkých," komentoval povrch po stretnutí obranca Marek Ďaloga.

Tradičný fototermín Slovákov sa mal pôvodne uskutočniť o 13.45 h a po ňom mal nasledovať od 14.00 do 15.15 dobrovoľný tréning v neďalekej Practice Arena.

Fotenie dočasne úplne odpadlo a tréning sa presunul až na 16.15 popoludní. V pondelok sa totiž na hlavnej ploche uskutočnia iba zápasy - o 16.15 Bielorusko - Rusko a vo večernom termíne Švédsko - Francúzsko.

Ako informoval mediálny manažér slovenskej reprezentácie Peter Jánošík, pred nimi musia organizátori plochu opravovať.