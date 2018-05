Salah dostal žltú kartu za simulovanie. Nechcem to viac vidieť, odkázal mu Klopp

Využil súboj s Garym Cahillom a pádom sa pokúsil obalamutiť rozhodcov.

7. máj 2018 o 13:06 SITA

LIVERPOOL. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa po prestupe do FC Liverpool teší z vynikajúcej formy. Strelil už 43 gólov a vyprofiloval sa na kandidáta na zisk Zlatej lopty pre najlepšieho hráča Európy.

V nedeľňajšom stretnutí Premier League na ihrisku Chelsea (prehra 0:1) sa však ani on nevyhol excesu.

V prvom polčase, zrejme z frustrácie z nedostatku príležitostí, využil súboj s Garym Cahillom a pádom sa pokúsil obalamutiť rozhodcov.

Nevyšlo mu to, naopak, inkasoval žltú kartu za filmovanie, vôbec prvú v sezóne za tento priestupok. Jeho nešportový počin neunikol pozornosti trénera Jürgena Kloppa.

"Myslím si, že filmoval. Alebo čakal kontakt, nie som si istý, ale takéto veci nechcem vidieť a ani on ich nechce robiť. No stalo sa, v žiadnej podobnej situácii by rozhodca neodpískal, ale ani to nie je v poriadku," povedal podľa The Independent Klopp, narážajúc na ťahanie za dres a dodal.

"Salah sa s takými vecami musí vyrovnať, musí byť lepší, bude lepší a pridá ďalšie góly, o tom netreba diskutovať."

Dvadasťpäťročný útočník prišiel na Anfield Road pred touto sezónou z AS Rím. Dosiaľ má v tomto súťažnom ročníku už 43 zásahov a v historickej štatistike klubu je na druhom mieste za legendou Liverpoolu Ianom Rushom.

Ten strelil v jednej sezóne o štyri góly viac. Salah má pred sebou ešte dva duely - jeden ligový a finále Ligy majstrov proti Realu Madrid.

