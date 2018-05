Nádejný olympionik: Nie sme chuligáni. Olympiáda nás ukáže v lepšom svetle

Na olympiáde v Tokiu 2020 pribudne do programu päť nových športov. Medzi nimi aj skejtbording. Košičan Richard Tury v ňom patrí medzi svetovú špičku.

21. máj 2018 o 8:45 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Doteraz to pre niektorých ľudí boli chuligáni a volali na nich policajtov. Niektoré športy sú úzko späté so životným štýlom. Ani tí, ktorí sa im venovali, ich v minulosti nebrali ako šport.

Lenže aj Medzinárodný olympijský výbor pochopil, že sa musí otvoriť mladým. Do programu olympiád zaradil aj športy, ktoré nie sú tradičné a duchom sú bližšie mladej generácii.

Medzi nimi je aj skejtbording.

Prvé medaily sa v tomto športe budú udeľovať na olympijských hrách v Tokiu 2020 a Slovensko môže patriť medzi favoritov. Zdá sa vám to prehnané? Práveže vôbec.

V Košiciach vyrástol chlapec, ktorému učarovalo jazdenie na doske s kolieskami, keď mal osem rokov. Dnes patrí jeho meno vo svete medzi špičku. Volá sa Richard Tury.

Na začiatku bola legenda menom Hawk

„Keď som mal osem, dostal som videohru Tony Hawk,“ opisuje 24-ročný Košičan svoje začiatky.

Američan Tony Hawk je legendou tohto športu. Súťažil v 80. a 90. rokoch. Neskôr vydal sériu videohier pod svojím menom.

"S kamarátmi nás to chytilo, chceli sme to skúsiť a kúpili sme si skejtbordy. Odvtedy jazdím stále. Je to už 18 rokov," hovorí Tury.

Richard Tury na súťaži. (zdroj: archív R. Tury)

V minulom roku vyhral tri podujatia Svetového pohára. V celkovom hodnotení skončil na treťom mieste za dvojicou Francúzov a vo svetovej špičke je slovenská vlajka pravidelne práve vďaka nemu.

O mladých ľuďoch, ktorí jazdia na ulici na skejtbordoch, pritom dlho nemali najmä staršie generácie dobrú mienku.