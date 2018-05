Obhajca Stanleyho pohára končí. Washington po veľkej dráme vyradil Pittsburgh

Nedarilo sa Winnipegu, ktorý nepremenil svoj postupový mečbal.

8. máj 2018 o 5:59 (aktualizované 8. máj 2018 o 7:30) SME.sk, SITA

NEW YORK. Takmer tri roky trvajúca nadvláda Pittsburghu Penguins v play off NHL je minulosťou. Konečnou pre dvojnásobného obhajcu trofeje v Stanleyho pohári bolo semifinále Východnej konferencie.

Hokejisti Washingtonu Capitals zvíťazili nad hráčmi Pittsburghu Penguins na ich ľade 2:1 po predĺžení v nočnom súboji 2. kola play off a sériu ovládli 4:2 na zápasy.

Po prvý raz v play off bodoval aj Austrálčan

Vo finále Východnej konferencie sa Capitals stretnú s tímom Tampa Bay Lightning, ktorý sa do 3. kola play off dostal po triumfe 4:1 v sérii s Bostonom Bruins. Washington postúpil do konferenčného finále prvýkrát od roku 1998.

Cez Penguins sa mu podarilo postúpiť iba dvakrát v histórii z jedenástich pokusov.

“ Myslím si, že niekedy sa toho všetci naučíme viac z našich zlyhaní než z úspechov. „ Mike Sullivan, tréner Pittsburghu Penguins

O celkovom triumfe Washingtonu nad Pittsburghom rozhodol gólom v 6. minúte predĺženia ruský útočník Jevgenij Kuznecov, ktorému asistoval krajan Alex Ovečkin. "Videl som ho tam, tak som mu poslal puk do priestoru, v ktorom bol a on spravil to najlepšie, čo mohol. Je to skvelý pocit. Nikdy predtým som v tejto pozícii nebol, ale na finále konferencie sa teším," uviedol Ovečkin pre nhl.com.

Okrem neho skóroval Alex Chiasson, pre ktorého to bol prvý bod vo vyraďovacej časti od roku 2014. Na gól mu prihrával Austrálčan Nathan Walker, ktorý sa stal prvým hráčom zo svojej krajiny, ktorý bodoval v play off NHL. Brankár Capitals Braden Holtby si pripísal 21 úspešných zákrokov.

Jediný zásah Penguins dosiahol obranca Kris Letang. Gólman Matt Murray zneškodnil 28 striel hráčov Washingtonu, ani to však nestačilo na postup obhajcu Stanley Cupu z posledných dvoch sezón.

"Myslím si, že niekedy sa toho všetci naučíme viac z našich zlyhaní než z úspechov. Táto skupina hráčov vie, aké náročné je zvíťaziť v play off, všetky tímy sú tu naozaj dobré. Medzi víťazstvom a prehrou je tenká hranica," povedal kouč zdolaného tímu Mike Sullivan.

Daňo opäť nedostal šancu

Lanský finalista Nashville zdolal Winnipeg na jeho ľade 4:0 a odvrátil tak hrozbu vypadnutia z play off. Po triumfe Predators je stav série vyrovnaný 3:3, o postupujúcom sa rozhodne vo štvrtkovom 7. zápase.

Víťaz tejto série sa vo finále Západnej konferencie stretne s nováčikom NHL Vegas Golden Knights.

O víťazstve Predators rozhodli švédski dvojgóloví strelci Viktor Arvidsson s Filipom Forsbergom a tiež fínsky gólman Pekka Rinne, ktorý pochytal všetkých 33 striel Jets.

Za Winnipeg nenastúpil slovenský útočník Marko Daňo.

NHL 2017/2018 - 2. kolo play off, Východná konferencia:

Pittsburgh - Washington 1:2pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 32. Letang (Dumoulin, Crosby) - 23. Chiasson (Walker, Beagle), 66. Kuznecov (Ovečkin, Orlov)

/konečný stav série - 2:4/

NHL 2017/2018 - 2. kolo play off, Západná konferencia:

Winnipeg - Nashville 0:4 (0:1. 0:1, 0:2)

Góly: 2. Arvidsson (Josi, Johansen), 29. F. Forsberg (Craig Smith, Johansen), 46. F. Forsberg (Josi, Arvidsson), 56. Arvidsson (F. Forsberg)

/stav série - 3:3/