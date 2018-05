Zradil Nadal fanúšikov Realu Madrid? Typický problém dnešnej spoločnosti, bráni sa

Španielsky tenista musel reagovať na otázky týkajúce sa futbalu.

8. máj 2018 o 9:12 SITA

MADRID. Najlepší svetový tenista Rafael Nadal spôsobil kontroverziu medzi futbalovými fanúšikmi z Madridu. Dlhoročný prívrženec Realu Madrid nedávno navštívil zápas metského rivala Atlética v Európskej lige proti Arsenalu, čo niektorí fanúšikovia Realu pochopili ako zradu.

Svoj počin musel Nadal vysvetliť po príchode na turnaj Mutua Madrid Open do španielskej metropoly.

“ Slabí rozhodcovia majú toho na chrbte príliš veľa, keďže ľudia sa o nich rozprávajú dlhé hodiny a zväčša im poriadne nakladajú. „ Rafael Nadal, španielsky tenista

"Toto je typický problém dnešnej spoločnosti. Ak ste verný fanúšik jedného tímu, musíte zároveň nenávidieť iný. Som fanúšik Realu, ale mám veľa priateľov aj v Atléticu. A keď Atlético nastúpi v európskej súťaži proti anglickému mužstvu, je úplne normálne, že ich pôjdem podporiť. Pozvali ma a ja som prikývol. Chcel som si len užiť pekný futbalový večer," uviedol Nadal.

Španiel bol svedkom víťazstva 1:0 a postupu Atlética do finále Európskej ligy.

"Klubový prezident Atlética mi venoval dres ako darček. Keďže neskoro večer už bolo chladnejšie, použil som ho ako šál. To je všetko. A možno je to celé tak, že je medzi nami príliš veľa pokrytectva a v médiách sa odkrývajú aj hlúposti, lebo sa píše o všetkom," naznačil Nadal.

Nadal dostal priestor vyjadriť sa aj k zatiaľ poslednému futbalovému El Clásicu, v ktorom sa na barcelonskom Camp Nou zrodila remíza 2:2. Médiá zaujímal najmä jeho názor na niektoré kontroverzné rozhodnutia arbitrov.

"Nechcem sa baviť o tejto téme. Slabí rozhodcovia majú toho na chrbte príliš veľa, keďže ľudia sa o nich rozprávajú dlhé hodiny a zväčša im poriadne nakladajú. Ja nechcem byť súčasťou tejto šou. Podľa mňa sa v El Clásicu hral pekný futbal a ja som si ho ako fanúšik užil," skonštatoval Nadal.

Tenista, ktorý potrebuje šiesty titul v Madride na udržanie postu svetovej jednotky, k téme rozhodcovia ešte podotkol: "Nemajú to jednoduché, lebo v dnešnom futbale sú pod veľkým tlakom. A hráči im to často ešte sťažujú, keď sa snažia oklamať ich aj iných hráčov. Aj to je súčasť šou, ale ja nebudem nikoho kritizovať. Chcem, aby futbal zostal pre mňa vášňou."