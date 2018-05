Ramsay urobí v zostave viaceré zmeny, do bránky pôjde Rybár

Slovákov na šampionáte už nikto neposilní. Na súpisku dopísali aj zvyšných hráčov.

8. máj 2018 o 9:06 (aktualizované 8. máj 2018 o 10:40) Juraj Berzedi

KODAŇ. Pred utorňajším zápasom slovenských hokejistov proti Rakúsku (o 16.15) na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v Dánsku urobia tréneri viaceré zmeny v zostave.

Na súpisku dopísali zvyšných štyroch hokejistov, ktorí prvé dva zápasy sledovali len z tribúny. Znamená to, že slovenskí tréneri už nebudú čakať na žiadneho hokejistu so zámoria.

Skalický a Mikúš zo zostavy vypadli

Svoju premiéru na majstrovstvách sveta zažije obranca Mário Grman. "V dvojici bude s Adamom Jánošíkom, dobre sa ukázali v príprave," uviedol Vladimír Országh, asistent hlavného trénera Craiga Ramsaya.

V útoku dostanú na prebiehajúcom šampionáte prvýkrát šancu Marek Hovorka a Andrej Kudrna. Hovorka nastúpi ako center druhej formácie namiesto Juraja Mikúša, Kudrna zase nahradí vo štvrtej formácii krídelníka Pavla Skalického.

Predpokladaná zostava: Rybár (Godla) - Sekera, Čajkovský, Jaroš, Ďaloga, Graňák, Fehérváry, Jánošík, Grman - Jurčo, Krištof, Nagy - Haščák, Hovorka, Bakoš - Bondra, Buc, Svitana - Kudrna, Marcinko, Cingel.

"Čakanie na tribúne nie je príjemné, som rád, že dostaneme šancu. Musíme ju využiť a chopiť sa jej čo najlepšie," uviedol Kudrna.

"Z tribúny sme to veľmi prežívali, boli sme v tom s nimi. Mali sme iný pohľad a teraz to môžeme využiť v náš prospech. Budem sa snažiť využiť rýchlosť a tlačiť sa do bránky," dodal.

Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan prezradil, že miesto v tíme ešte držali pre niekoľkých hráčov zo zámoria.

"Okrem Zdena Cháru (v pondelok odmietol účasť - pozn. red.) sme čakali aj na Tomáša Tatara, ktorý však s Las Vegas postúpil do ďalšieho kola play off v NHL. Teoreticky by pripadal do úvahy Erik Černák pôsobiaci v AHL. Kým by ale prišiel, stihol by odohrať maximálne dva či tri zápasy a museli by sme niekoho z hráčov, ktorí boli v príprave, poslať domov," vysvetlil Šatan.

Čiliak nebude ani na striedačke

Zmena nastane aj na pozícii brankára. Mareka Čiliaka nahradí Patrik Rybár, pre ktorého to bude premiéra na veľkom podujatí. Na olympiáde v Pjongčangu v tíme bol, ale do hry nezasiahol.

"Čiliak má isté zdravotné ťažkosti, takže do bránky pôjde Rybár a na striedačke bude Denis Godla," potvrdil Országh.

Slováci budú po prvý raz na turnaji v pozícii veľkého favorita. V prvých dvoch súbojoch získali len bod, keď podľahli Česku (2:3 po predĺžení) a Švajčiarsku (0:2).

"Rakúšania hrajú podobným štýlom ako Švajčiari. Dobre korčuľujú, napádajú, tlačia sa do bránky, hrajú jednoducho a účelne. Musíme sa pozerať na seba a aktívnejšie korčuľovať a viac strieľať. Taktiež byť agresívnejší pri napádaní," dodal Országh.